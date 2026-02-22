Pronostico Strasburgo-Lione: Fonseca non perde più

Strasburgo-Lione è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tredici vittorie di fila. Un campionato che sta diventando entusiasmante. Un cammino incredibile quello del Lione di Fonseca, ormai idolo indiscusso della tifoseria con lacrime annesse dopo l’ultima affermazione della scorsa settimana. Evidente che questa squadra, sulle ali dell’entusiasmo, sia capace di tutto.

Ma la domanda è questa: il Lione le può vincere tutte? Prima o poi un imprevisto ci potrebbe essere, anche fisiologico, e forse è questo il campo più complicato delle ultime settimane. Lo Strasburgo, infatti, ha dimostrato un grosso carattere nello scorso fine settimana rimontando due gol al Marsiglia. Anche se, in generale, l’ultimo periodo – con due sconfitte nelle ultime cinque – non è che sia stato dei migliori, tant’è che questa squadra è anche uscita dalla zona Europa. Ora è complicato pensare di essere di nuovo dentro alla fine dell’anno, quindi i padroni di casa potrebbero perdere un po’ di quelle motivazioni che hanno accompagnato la squadra nei primi mesi di questo campionato. E nelle falle si potrebbe senza dubbio inserire il Lione di Fonseca, che potrebbe toccare la quattordicesima di fila. In ogni caso, gli ospiti, un risultato positivo lo porteranno comunque a casa.

