Pronostico Strasburgo-Lione: Fonseca non perde più

Strasburgo-Lione è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Tredici vittorie di fila. Un campionato che sta diventando entusiasmante. Un cammino incredibile quello del Lione di Fonseca, ormai idolo indiscusso della tifoseria con lacrime annesse dopo l’ultima affermazione della scorsa settimana. Evidente che questa squadra, sulle ali dell’entusiasmo, sia capace di tutto.
Ma la domanda è questa: il Lione le può vincere tutte? Prima o poi un imprevisto ci potrebbe essere, anche fisiologico, e forse è questo il campo più complicato delle ultime settimane. Lo Strasburgo, infatti, ha dimostrato un grosso carattere nello scorso fine settimana rimontando due gol al Marsiglia. Anche se, in generale, l’ultimo periodo – con due sconfitte nelle ultime cinque – non è che sia stato dei migliori, tant’è che questa squadra è anche uscita dalla zona Europa. Ora è complicato pensare di essere di nuovo dentro alla fine dell’anno, quindi i padroni di casa potrebbero perdere un po’ di quelle motivazioni che hanno accompagnato la squadra nei primi mesi di questo campionato. E nelle falle si potrebbe senza dubbio inserire il Lione di Fonseca, che potrebbe toccare la quattordicesima di fila. In ogni caso, gli ospiti, un risultato positivo lo porteranno comunque a casa.
Come vedere Strasburgo-Lione in diretta tv e in streaming
Strasburgo-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Complicato ma non impossibile, soprattutto per la serie di 13 vittorie di fila. In una gara che sicuramente regalerà un gol per squadra (quindi il GOL ci sta) occhio al colpo esterno. In questo momento gli ospiti sono davvero inarrestabili.
Le probabili formazioni di Strasburgo-Lione
STRASBURGO (4-3-3): Penders; Omobamidele, Hogsberg, Cisse, Chilwell; El Mourabet, Barco; Moreira, Enciso, Godo; Panichelli.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Hateboer, Mata, Niakhate; Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Karabec; Tolisso, Nartey; Sulc.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0