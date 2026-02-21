Pronostico Roma-Cremonese: occasione gigantesca nel fortino Olimpico

Roma-Cremonese è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

In questo weekend di campionato la Roma ha una ghiotta occasione, da sfruttare a tutti i costi. Prima della sfida con la Cremonese, infatti, sono in programma due scontri diretti incrociati, Juventus-Como e Atalanta-Napoli, squadre che stanno battagliando coi giallorossi per un posto nella prossima Champions League. Battendo i lombardi, dunque, gli uomini di Gian Piero Gasperini possono fare dei significativi passi in avanti per quanto riguarda la lotta per rientrare tra le prime quattro e garantirsi un pass per la competizione più prestigiosa del continente, che la Lupa non gioca ormai dal lontano 2019. Attesa che sta diventando estenuante.

Nel momento in cui scriviamo, la Roma è quarta in classifica, a +1 sulla Juventus quinta e a -3 dal Napoli terzo. In caso di successo, i capitolini salirebbero a quota 50. Una vittoria sarebbe importante anche per ritrovare la continuità perduta: Pellegrini e compagni hanno vinto solo una volta nele ultime cinque uscite tra campionato ed Europa League, piegando 2-0 il Cagliari all’Olimpico. Nello scontro diretto con il Napoli al “Maradona, domenica scorsa, Gasp si è dovuto accontentare di un pareggio (2-2), nonostante la doppietta dello scatenato Malen, già a quota 5 gol da quando è arrivato dall’Aston Villa durante il mercato invernale di gennaio. L’attaccante olandese sta diventando un vero e proprio fattore per una Roma che nella prima parte della stagione ha patito l’assenza di un centravanti che facesse la differenza e che aiutasse a capitalizzare le occasioni create.

Se da un lato i giallorossi fanno fatica nei big match, con le cosiddette “piccole” sbagliano raramente. Interessante il dato riguardante le quattro sfide disputate finora con le neopromosse, tutte vinte con un punteggio complessivo di 7-1.

Gasperini si affida al fattore Olimpico – 5 vittorie nelle ultime 7 partite giocate davanti al proprio pubblico – dove la difesa capitolina si esalta ancora di più. In 12 match casalinghi la Roma ha subito a malapena 6 gol (nei top 5 campionati solo Barcellona, Lens e PSG hanno fatto meglio). La Cremonese, al contrario, arriva nella Capitale con l’ansia di chi ha sprecato tutti i bonus ottenuti grazie ad un’ottima prima parte di stagione. A secco di vittorie da 11 giornate, la squadra di Davide Nicola adesso ha un vantaggio di soli tre punti sulla terzultima e rischia di ripiombare in zona retrocessione. Una settimana fa lo 0-0 nello scontro diretto con il Genoa che ha comunque interrotto una striscia negativa di tre sconfitte.

Nella Roma Soulé e Dybala non sono al meglio: accanto a Pellegrini, sulla trequarti, potrebbe giocare Zaragoza. In difesa si rivedrà Hermoso, recuperato, mentre Wesley difficilmente inizierà dal 1′. Dall’altro lato, Nicola non avrà il totem difensivo Baschirotto: in mezzo toccherà al nuovo acquisto Luperto (Terracciano e Bianchetti ai suoi lati). In attacco sarà ballottaggio tra Bonazzoli e Vardy.

Come vedere Roma-Cremonese in diretta tv e in streaming

Roma-Cremonese, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet. La vittoria della Roma è quotata invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.36 su Sportbet.

Il pronostico

Il fattore Olimpico contro il digiuno di Davide Nicola. La Roma in casa è un muro quasi invalicabile: solo 6 gol subiti in 12 partite, una statistica che la pone nell’élite europea accanto a giganti come PSG e Barça. Se a questa solidità aggiungiamo l’impatto devastante di Malen (5 gol in poche settimane), il pronostico sembra segnato.

La Cremonese non vince da 11 turni e l’assenza di Baschirotto si aggiunge ai già numerosi problemi. Nicola cercherà di replicare il fortino visto contro il Genoa, ma la qualità dei giallorossi e la loro precisione contro le neopromosse (4 vittorie su 4 quest’anno) suggeriscono una serata a senso unico. Il dato sui 10 gol segnati dai grigiorossi in 12 trasferte completa il quadro di una squadra che fatica terribilmente a pungere lontano dallo “Zini”. La difesa blindata di Gasperini all’Olimpico e l’anemia offensiva della Cremonese in trasferta rendono la combo 1+No Gol assai probabile.

Le probabili formazioni di Roma-Cremonese

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Djuric, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0