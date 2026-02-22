Pronostico Reggiana-Avellino: c’è Ballardini per la svolta

Reggiana-Avellino è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

L’Avellino ha deciso di affidarsi per questa seconda parte di stagione ad un allenatore che sa come si raggiungono gli obiettivi. Davide Ballardini ha messo mani a questa squadra dopo l’esonero di Biancolino. Un tecnico che pure in Serie A è riuscito spesso a fare delle imprese.

E il debutto sul campo della Reggiana, una squadra dietro solamente di tre punti, è subito un banco di prova importante. L’Avellino ha pagato tantissimo nel corso delle ultime settimane delle prestazioni molto al di sotto delle aspettative, nonostante abbia degli uomini in rosa importanti per la categoria, soprattutto sulla prima linea. Il cambio quindi è stato davvero inevitabile e forse in un momento del genere non poteva essere fatta una scelta migliore. La Reggiana viene da due risultato utili di fila – una vittoria e un pareggio sul campo dell’Empoli – e, soprattutto il punto preso in Toscana ha fatto vedere un gruppo di uomini tosto, voglioso di tirarsi fuori da una situazione di classifica davvero deficitaria. Ora, non sappiamo se i campani siano pronti a vincere la partita, ma sappiamo (e lo abbiamo visto anche nel corso degli ultimi cambi in cadetteria) che quando c’è uno scossone in panchina i risultati arrivano subito. Ed è successo così pure alla Reggiana un paio di settimane fa.

Come vedere Reggiana-Avellino in diretta tv e in streaming

Reggiana-Avellino in programma domenica alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.70 su Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su SportBet. Il segno GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Ballardini inizierà questa sua nuova avventura sulla panchina dell’Avellino con un risultato positivo. I campani hanno una rosa importante e il cambio in panchina dà sempre la giusta scossa. La doppia esterna ci pare il risultato migliore che possiamo pronosticare.

Le probabili formazioni di Reggiana-Avellino

REGGIANA (3-5-2): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Girma, Portanova; Gondo.

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Sala; Biasci, Patierno.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1