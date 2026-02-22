Pronostico Milan-Parma: il Diavolo all’assalto del bunker di Cuesta

Milan-Parma è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Imbattibilità mantenuta ma scudetto più lontano. In settimana, nel recupero con il Como, il Milan aveva l’occasione di rimanere a -5 dall’Inter capolista ma gli uomini di Cesc Fabregas si sono rivelati una bella gatta da pelare, strappando un punto a San Siro al termine di una sfida molto combattuta (1-1), in cui Leao nella ripresa ha replicato al vantaggio lariano del solito Nico Paz, bravo ad approfittare di una delle rare indecisioni di Maignan.

Così il Diavolo, che in Serie A continua ad essere imbattuto addirittura dalla prima giornata – 24 gare senza sconfitte, era successo solo una volta nella storia del club rossonero – è scivolato a -7 dalla vetta. Volendo invece vedere il bicchiere mezzo pieno, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha incrementato il vantaggio sulla quinta, la Juventus (i bianconeri sono a -8), avvicinandosi sensibilmente a quello che resta l’obiettivo stagionale: tornare in Champions League. Il tecnico livornese, mercoledì protagonista pure di un siparietto con la panchina del Como, si è detto tutto sommato soddisfatto dell’andamento dei suoi. Tra i pochi appunti c’è una difesa che appare un po’ meno solida rispetto al girone d’andata e lo dimostra il fatto che il Milan, nelle nove partite disputate nel 2026, abbia tenuto la porta inviolata solo tre volte (due delle quali fuori casa).

Il Parma, ospite del Diavolo a San Siro in questo turno di campionato, proverà ad approfittare di eventuali disattenzioni dei rossoneri dopo aver trovato la via del gol per tre gare di fila. I ducali, del resto, hanno sempre segnato almeno una rete nelle ultime 8 visite alla Scala del Calcio contro il Milan.

Salvezza più vicina per i ducali

La squadra di Carlos Cuesta ha messo in cassaforte la salvezza grazie ai due successi, entrambi raggiunti in pieno recupero, contro Bologna (0-1) e Verona (2-1), sfruttando la superiorità numerica. Sei punti che hanno permesso al Parma di volare a +8 sulla zona rossa: pur segnando pochissimo (secondo peggior attacco dopo quello del Lecce), gli emiliani si stanno avvicinando al traguardo grazie a una difesa che ha subito 31 gol e che è la meno battuta tra le squadre che attualmente stazionano dal decimo posto in giù.

Allegri dovrà fare a meno dei soli Gimenez e Pavlovic ma le rotazioni non saranno poche dopo il recupero con il Como. Dovrebbero essere confermati Jashari – uno dei migliori contro i lariani, nonché autore dell’assist a Leao – e De Winter, mentre sulla destra si rivedrà Saelemaekers. In attacco potrebbe toccare a Loftus-Cheek affiancare Leao. Cuesta invece riproporrà il conservativo 5-3-2 con Valenti al posto dello squalificato Circati. In regia Nicolussi Caviglia, davanti Strefezza potrebbe partire per la prima volta dal 1′.

Il pronostico

Il Milan deve riprendere la corsa scudetto, ma si ritroverà di fronte un Parma che ha fatto della difesa la sua corazza per la salvezza. Sebbene i ducali abbiano una delle percentuali realizzative più basse della massima serie (solo il 6.2%), vantano una statistica curiosa: segnano sempre a San Siro da 8 trasferte consecutive.

Allegri, però, ha dalla sua una tradizione schiacciante, con ben 19 gare di fila a segno contro i gialloblù. Con Loftus-Cheek adattato in attacco e la fantasia di Leao, il Diavolo cercherà di scardinare il 5-3-2 “autobus” di Cuesta. Nonostante la difesa rossonera sia meno impermeabile nel 2026, la differenza di qualità balistica (Milan secondo per mira, Parma ultimo) dovrebbe essere la chiave per risolvere il match. La solidità difensiva del Parma (la migliore della colonna destra della classifica) suggerisce una vittoria rossonera ma senza punteggi alti come all’andata, quando finì con un rocambolesco 2-2.

Le probabili formazioni di Milan-Parma

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita; Strefezza, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0