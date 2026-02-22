Pronostico Juve Stabia-Modena: il fattore salta alla quinta

Juve Stabia-Modena è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Nelle ultime quattro incroci che ci sono stati tra queste due formazioni, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. Ora, questa volta, almeno analizzando il momento delle deus quadre e la classifica, crediamo possa saltare.

Juve Stabia e Modena sono divise da due soli punti a favore dei canarini. Entrambe sono in corsa per i playoff ed entrambe sognano di entrarci alla fine di questa stagione. Diciamo che stanno bene, sia i campani, sia gli emiliani. Le Vespe, dopo quattro risultati utili di fila, hanno subito una sconfitta in rimonta contro il Monza, che ci può stare vista la caratura dei lombardi; la squadra di Sottil, invece, ha vinto prima contro il Venezia in trasferta e poi contro la Carrarese e in entrambi i casi senza subire reti. Ora, stavolta almeno un gol gli ospiti lo dovrebbero prendere – crediamo che la Juve Stabia lì davanti abbia le qualità per riuscire a farla una rete – però, visto lo stato di forma sia fisico che mentale, è evidente il Modena un risultato positivo possa comunque riuscire a portarlo a casa. Insomma, le distanze domenica pomeriggio dovrebbero rimanere invariate.

Come vedere Juve Stabia-Modena in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Modena in programma domenica alle 15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pareggio è quotato 2.95 su Goldbet e Lottomatica e a 2.90 su SportBet. Il segno GOL è 1.95 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Il fatto che entrambe possano trovare la via della rete abbia un valore così alto ci stuzzica e anche molto. Quindi, oltre la X, crediamo che si possa serenamente puntare anche ad un match da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Modena

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciatore; Maistro, Gabrielloni.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; De Luca, Mendes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1