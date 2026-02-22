Pronostico Heidenheim-Stoccarda: prima volta nella storia

Heidenheim-Stoccarda è una partita valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sta facendo una grandissima stagione lo Stoccarda, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. E, nonostante quello che è stato l’impegno in mezzo alla settimana, ha ottime possibilità di centrare per la prima volta nella storia la doppia vittoria in una sola stagione contro l’Heidenheim.

Ultimi in classifica i padroni di casa, con il peggior attacco del campionato e la peggiore difesa. Diciannove le reti fatti, quarantotto quelle subite. Insomma, sono dei numeri davvero impressionati in negativo e questi non possono portare ad altro ad una retrocessione. Una gara questa che ha maggiori possibilità, andando ad analizzare i numeri che accompagnano queste due squadre, nella seconda parte. I motivi sono questi: l’Heidenheim in 17 delle 22 partite giocate fino al momento non è riuscito a segnare nel primo tempo. Nelle ultime sei partite dello Stoccarda, invece, è arrivato sempre un gol dopo il minuto 85. Segnali che ci dicono come può davvero andare a finire questo match.

Come detto prima lo Stoccarda ha avuto impegni europei. Ma sanno benissimo gli ospiti che questa è una partita troppo importante, contro l’ultima della classe, per non essere portata a casa. Quindi sì, vittoria esterna. Senza se e senza ma.

Come vedere Heidenheim-Stoccarda in diretta tv e streaming

La sfida Heidenheim-Stoccarda è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.70 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Vittoria dello Stoccarda, in una gara da almeno tre reti complessive. Questo il nostro pronostico per il match in questione. Per i padroni di casa si avvicina la retrocessione.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Stoccarda

HEIDENHEIM (3-4-3): Ramaj; Busch, Mainka, Gimber; Ibrahimovic, Niehues, Schoppner, Behrens; Dinkci, Pieringer, Conteh.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3