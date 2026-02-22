Pronostico Heidenheim-Stoccarda: prima volta nella storia

di

Heidenheim-Stoccarda è una partita valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sta facendo una grandissima stagione lo Stoccarda, in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. E, nonostante quello che è stato l’impegno in mezzo alla settimana, ha ottime possibilità di centrare per la prima volta nella storia la doppia vittoria in una sola stagione contro l’Heidenheim.

Pronostico Heidenheim-Stoccarda
Pronostico Heidenheim-Stoccarda: prima volta nella storia (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ultimi in classifica i padroni di casa, con il peggior attacco del campionato e la peggiore difesa. Diciannove le reti fatti, quarantotto quelle subite. Insomma, sono dei numeri davvero impressionati in negativo e questi non possono portare ad altro ad una retrocessione. Una gara questa che ha maggiori possibilità, andando ad analizzare i numeri che accompagnano queste due squadre, nella seconda parte. I motivi sono questi: l’Heidenheim in 17 delle 22 partite giocate fino al momento non è riuscito a segnare nel primo tempo. Nelle ultime sei partite dello Stoccarda, invece, è arrivato sempre un gol dopo il minuto 85. Segnali che ci dicono come può davvero andare a finire questo match.

Come detto prima lo Stoccarda ha avuto impegni europei. Ma sanno benissimo gli ospiti che questa è una partita troppo importante, contro l’ultima della classe, per non essere portata a casa. Quindi sì, vittoria esterna. Senza se e senza ma.

Come vedere Heidenheim-Stoccarda in diretta tv e streaming

Come vedere Heidenheim-Stoccarda
Come vedere Heidenheim-Stoccarda in diretta tv e streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Heidenheim-Stoccarda è in programma domenica alle 19:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.70 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

  • Maggiori informazioni sui bonus

    Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

      • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
      • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
      • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria dello Stoccarda, in una gara da almeno tre reti complessive. Questo il nostro pronostico per il match in questione. Per i padroni di casa si avvicina la retrocessione.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Stoccarda

HEIDENHEIM (3-4-3): Ramaj; Busch, Mainka, Gimber; Ibrahimovic, Niehues, Schoppner, Behrens; Dinkci, Pieringer, Conteh.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Leweling, Undav, Fuhrich; Demirovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3
Gestione cookie