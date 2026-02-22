Pronostico Celta Vigo-Maiorca: seconda di fila per l’Europa

Celta Vigo-Maiorca è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Per il Celta Vigo è sicuramente un momento positivo. Quattro risultati utili nelle ultime cinque – anche se una sola vittoria in Europa League – ma una squadra che comunque sta dimostrando di essere viva. E che vuole tornare in Europa pure il prossimo anno.

La qualificazione, dopo un avvio di stagione complicato, è decisamente vicina. E contro un Maiorca che è tutt’altro che tranquillo e tutt’altro che in forma – tre sconfitte nelle ultime cinque partite – le possibilità di vittoria sono davvero altissime. Anche per i precedenti che ci sono tra queste due club (Vigo sempre positivo nelle ultime quattro) crediamo che i padroni di casa possano riuscire a vincere questo match. E se a questo ci aggiungiamo il fatto che il Maiorca in trasferta non vince in campionato dal 18 ottobre – contro il Siviglia – il quadro ci pare possa essere completo. Fuori casa i maiorchini non riescono in nessun modo a dare un senso alla propria annata: e questo aiuterà senza dubbio il Celta Vigo, che vuole a tutti i costi rimanere in corsa per un piazzamento europeo. Sì, c’è stata la gara in mezzo alla settimana e il ritorno contro il PAOK il prossimo giovedì. Ma in Grecia è arrivata una vittoria. E vincere aiuta sempre a vincere.

Come vedere Celta Vigo-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Celta Vigo-Maiorca, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Ancora una vittoria per il Celta Vigo. Una sfida davvero importante per i padroni di casa che possono mantenere vive le speranze europee. Complicata invece la salvezza per il Maiorca, dopo questa ennesima sconfitta esterna.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Maiorca

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Alonso, Starfelt, Fernandez; Rueda, Vecino, F Lopez, Alvarez; Swedberg, Iglesias, Aspas.

MAIORCA (4-5-1): Roman; Maffeo, Raillo, Valjent, Mojica; Luvumbo, Darder, Mascarell, Costa, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1