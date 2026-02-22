Pronostico Bologna-Udinese: in casa non si sbloccano

Bologna-Udinese è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non vince dallo scorso mese di novembre il Bologna in casa. Dalla sfida contro il Napoli. Poi c’è stata la vittoria contro il Parma ma era Coppa Italia. Per il resto solo delusioni. E non ci sembra possa essere questo il turno per sbloccarsi per una serie di motivi.

Il primo: Italiano ha capito che tramite il campionato è difficile qualificarsi alle coppe europee. Quindi, anche se è molto più semplice a dirsi che a farsi, nel momento in cui ci sono gli impegni in mezzo alla settimana un po’ di pensieri li lascerà appunto per quelle sfide. E giovedì prossimo gli emiliani hanno appunto il match di ritorno contro il Brann, dopo la vittoria per uno a zero in trasferta. Vuoi o non vuoi un po’ di turnover ci sarà, giusto, corretto. E l’Udinese, una squadra che alterna delle partite incredibili – sia in un caso che nell’altro – potrebbe approfittare di questa situazione per tornare a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila.

Contro Verona e Torino, prima della caduta di Lecce, i friulani aveva portato a casa l’intero malloppo. Un segnale che deve essere preso in considerazione: quando c’è da alzare l’asticella Atta e compagni riescono a farlo. Le ultime due legnate non hanno per nulla intaccato quello che è lo spirito di questa squadra. Che sente la possibilità di chiudere il weekend con un sorriso.

Come vedere Bologna-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Udinese è in programma lunedì alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato 1.88 Goldbet e Lottomatica e a 1.88 su Sportbet. Il pareggio è quotato invece a 3.55 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima crediamo che questa partita possa finire in pareggio. Una gara da almeno un gol per squadra, tra le altre cose.

Le probabili formazioni di Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Vitik, Miranda; Freuler, Moro; Bernardeschi, Cambiaghi, Rowe; Castro.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Kabasele; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questi vincenti di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

POSSIBILE RISULTATO: 1-1