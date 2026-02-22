Pronostico Barcellona-Levante: l’orgoglio ferito sarà determinante

Barcellona-Levante è una partita valida per la venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Cosa succede al Barcellona? Un calo fisiologico dopo una lunga serie di vittorie o c’è dell’altro? Domande che tanti si stanno facendo dopo le due sconfitte consecutive rimediate dai blaugrana tra Coppa del Re e Liga. Prima la clamorosa debacle al Metropolitano con l’Atletico Madrid (4-0) nella semifinale d’andata della coppa nazionale che ha sostanzialmente chiuso i giochi già nel primo round. Poi il ko nel derby catalano con il Girona in campionato, altro risultato che ha lasciato un po’ tutti con la bocca aperta. E che è costato l’ormai prevedibile sorpasso da parte del Real Madrid in vetta alla classifica.

Fortunamente per Hansi Flick, condottiero blaugrana, il vantaggio dei Blancos è ancora minimo – le Merengue per ora sono a +2 – e c’è tutto il tempo per recuperare. Ma la sensazione è che il Barcellona abbia buttato via una grossa occasione, se si considera che fino a poche settimane fa il titolo sembrava avesse preso la strada della Catalogna. Con un Madrid che non mollerà la presa, tuttavia, non bisognerà sbagliare match alla portata come quello con il Levante, penultimo e reduce da tre sconfitte consecutive (le ultime due rimediate nei due derby con Valencia e Villarreal). Le Granotes, dopo il ko rimediato in settimana nel recupero con il Sottomarino Giallo, sono sprofondate a -8 dalla salvezza e con 41 reti subite in 24 partite devono fare i conti con la difesa più battuta della Liga.

Sarà molto complicato invertire la rotta in casa di un Barça ferito e che davanti ai propri tifosi ha un rendimento da urlo: 11 vittorie su 11 e appena 5 gol incassati. Flick dovrebbe portare Pedri in panchina ma in difesa c’è il dilemma Eric Garcia: il difensore centrale, che ha più minuti di tutti in stagione, molto probabilmente stringerà i denti. In attacco tridente “leggero” con Yamal, Ferran e Raphinha.

Come vedere Barcellona-Levante in diretta tv e streaming

La sfida tra Barcellona e Levante, valida per la venticinquesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato a 1.44 su Goldbet e Lottomatica e a 1.46 su Sportbet. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.89 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il ruggito ferito del Barcellona cerca riscatto contro la vittima sacrificale perfetta. Se è vero che i blaugrana arrivano da due schiaffoni pesantissimi, è altrettanto vero che tra le mura amiche il rendimento è soprannaturale: 11 vittorie su 11 gare disputate.

Il Levante, con la peggior difesa del campionato, sembra il bersaglio ideale per il tridente Yamal-Ferran Torres-Raphinha, chiamato a spazzare via i dubbi sorti dopo il ko nel derby catalano con il Girona. Flick deve gestire il dilemma Garcia in difesa, ma contro un attacco non irresistibile come quello delle Granotes, la solidità interna (solo 5 gol presi in casa) dovrebbe bastare. Per il Levante, a -8 dalla salvezza, la trasferta in Catalogna rischia di trasformarsi in un calvario se il Barcellona dovesse sbloccarla nei primi 20 minuti. Lecito aspettarsi una vittoria netta e senza discussioni. Flick ritroverà la porta inviolata e i tre punti, rimettendosi in scia ai Blancos e calmando le acque in vista del finale di stagione.

Le probabili formazioni di Barcellona-Levante

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; de Jong, Fermín Lopez, Dani Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

LEVANTE (4-3-3): Ryan; Toljan, de la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero, Eyong.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0