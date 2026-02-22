Pronostico Alavés-Girona: non è l’ora dell’aggancio

Alavés-Girona è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La vittoria contro il Barcellona della scorsa settimana ha aperto scenari interessanti al Girona. Nel senso: parliamo di una squadra che a differenza di quanto successo nel corso delle ultime annate potrebbe raggiungere prima la salvezza. Di certo nessuno si aspettava che questa squadra potesse fermare la marcia dei catalani.

E se l’ultima vittoria è arrivata in casa, il cammino in trasferta del Girona nel corso delle ultime settimane è stato davvero entusiasmante: tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Insomma, quando non si deve fare la partita, quando si deve giocare in ripartenza, questa squadra riesce a rendere al meglio. Per l’Alavés, invece (dietro di tre punti in classifica) le cose non stanno andando benissimo. Nel momento in cui questa truppa sembrava potesse tirarsi fuori dalle zone rosse con due impegni interni, sono arrivate due sconfitte che hanno fatto perdere quello che di buono era stato fatto nel corso delle settimane precedenti. E quando perdi in questo modo le paure aumentano, in maniera sensibile. Paure che in questo momento ne ha molte di meno il Girona, che sente l’odore della salvezza molto forte. E anche un pareggio a questa squadra alla fine potrebbe andare bene.

Come vedere Alavés-Girona in diretta tv e streaming

La sfida Alavés-Girona, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.95 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

L’Alavés ha vinto solamente uno degli ultimi quattro scontri diretti contro il Girona. Anche i precedenti ci dicono che gli ospiti possono tornare a casa con un risultato positivo. Ma non solo, c’è anche il momento e ci sono le sfide esterne di Blind e compagni che ci aiutano a confermare questo.

Le probabili formazioni di Alavés-Girona

ALAVES (5-3-2): Sivera; Tenaglia, Garces, Pacheco, Otto; Calebe, Blanco, Suarez, Alena; Martinez, Boye.

GIRONA (3-5-2): Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Martinez; Tsygankov, Lemar, Witsel, Martin, Gil; Vanat.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1