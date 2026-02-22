Pronostici Roma-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Roma-Cremonese, i pronostici della gara: dal marcatore ai tiri in porta del match, le opzione sui player building

Malen, sempre Malen, eternamente Malen. Con la grandissima occasione di portare a quattro i punti di distanza sulla Juventus (in attesa dello scontro diretto dell’Olimpico), la Roma non vuole perdere l’entusiasmo fornito dall’arrivo dell’attaccante olandese.

A segno in cinque occasioni nelle cinque partite a referto, il neo attaccante giallorosso ha chances concrete di bucare anche i guanti di Audero. Devastante nei suoi movimenti senza palla, il pupillo di Gasp – che non ha lesinato nei suoi confronti parole al miele – resta l’opzione più credibile in chiave marcatore.

La Roma proverà a mettere la quinta sin dalla prima frazione di gioco facendo leva sul maggior spesso tecnico e fisico. Ad essere sicuro di una maglia da titolare è Zaragoza che, partendo sul suo piede forte per poi accentrarsi, dovrebbe trovare la via della porta in almeno un’occasione.

Pronostici Roma-Cremonese: ecco tutte le scelte

Molto più libero di sganciarsi e vedere la porta con continuità sotto la nuova gestione, Manu Koné è pronto a trascinare un reparto reso effervescente dalle sue sgasate. Il francese è quasi un cecchino quando inquadra la porta: nelle cinque occasioni in cui è avvenuto, due sono state le reti messe a segno dal transalpino.

Contro una squadra che potrebbe abbassarsi a protezione della sua area, gli inserimenti del transalpino rappresentano una chiave da prendere in considerazione. Sull’altro versante, un nome che stuzzica e non poco è quello di Bonazzoli, in grado di ritagliarsi lo spazio sufficiente per provare la conclusione in un fazzoletto.

Visto il possibile scenario di gara, infine, occhio a Tsimikas. Con Wesley pronto a sostituirlo, il greco potrebbe risultare un’opzione interessante vista la predisposizione dei giallorossi a sfruttare le corsie esterne. Benché non offra la stessa spinta del brasiliano, non è escluso che il calciatore di proprietà del Liverpool si ritrovi in diverse occasioni a ridosso dell’area di rigore avversaria.

Malen marcatore plus; Zaragoza Over 1,5 tiri in porta plus; Tsimikas, Koné e Bonazzoli Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 19,91 su Goldbet.