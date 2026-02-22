Pronostici Milan-Parma: marcatore e tiri in porta

Milan-Parma, le dritte in chiave player building sulla sfida in programma a San Siro: ecco tutte le scelte

Chiamato a rispondere all’Inter dopo lo stop casalingo infertogli dal Como, il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Parma in una partita agevole solo sulla carta. Relativamente tranquilli dall’alto dei ventinove punti messi in cascina, i ducali si presentano a San Siro con il brio di chi ha relativamente poco da perdere.

Con i rossoneri che volente o nolente dovranno fare la partita, le giocate dei singoli potrebbero spaccare l’inerzia dell’incontro in un senso o nell’altro. Un nome su tutti: Rafa Leao. In crescita di condizione come mostrato dal gol siglato quattro giorni fa, l’attaccante portoghese potrebbe esaltarsi in un contesto di gara particolarmente propizio per le sue caratteristiche.

L’ex Sporting CP sta trovando quel feeling con il gol che nelle scorse annate aveva alimentato in modo piuttosto discontinuo: un suo gol non è affatto da escludere. Ritorna al centro dell’attacco di Allegri anche Christian Pulisic: l’americano non può essere al top ma dovrebbe comunque riuscire a scoccare almeno due tiri nello specchio di porta dei ducali.

Altri due nomi da inserire nella nostra carrellata sono poi quelli di Pellegrino e Rabiot: sia l’attaccante del Parma che la mezzala del Milan possono dire la loro grazie alla loro fisicità.

Leao marcatore plus; Pulisic Over 1,5 tiri in porta plus, Pellegrino e Rabiot Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 9,37 su Goldbet.