di

I pronostici di domenica 22 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1

La domenica di Serie A inizia con un incrocio molto delicato in zona retrocessione tra Genoa e Bologna e prosegue poi con tre partite che vedranno impegnate squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. C’è lo scontro diretto da gol tra Atalanta e Napoli, mentre Milan e Roma hanno due partite sulla carta alla portata contro Parma e Cremonese.

I pronostici di domenica 22 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Nella Liga spagnola il Barcellona in crisi nera dopo le sconfitte contro Atletico Madrid e Girona deve subito tornare alla vittoria, e non poteva capitare avversario migliore in questo momento: il Levante è alla portata e la goleada dovrebbe arrivare puntuale.

I pronostici sulle altre partite

Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Heidenheim-Stoccarda e Feyenoord-Telstar, mentre promettono almeno un gol per squadra Strasburgo-Lione, Nottingham Forest-Liverpool e Tottenham-Arsenal.

Pronostici: la scelta del Veggente

GOL in Atalanta-Napoli, Serie A, ore 15:00

Vincenti

  • GENOA o PAREGGIO (in Genoa-Torino, Serie A, ore 12:30)
  • MILAN (in Milan-Parma, Serie A, ore 18:00)
  • ROMA (in Roma-Cremonese, Serie A, ore 20:45)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Barcellona-Levante, Liga, ore 16:15
  • Feyenoord-Telstar, Eredivisie, ore 20:00
  • Heidenheim-Stoccarda, Bundesliga, ore 19:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Strasburgo-Lione, Ligue 1, ore 20:45
  • Nottingham Forest-Liverpool, Premier League, ore 15:00
  • Tottenham-Arsenal, Premier League, ore 17:30
Comparazione quota totale (gol + over): 11.58 GOLDBET ; 14.15 SPORTBET; 11.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

X in Getafe-Siviglia, Liga, ore 14:00

 

