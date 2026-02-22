I pronostici di domenica 22 febbraio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 22 febbraio, ci sono partite di Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Eredivisie, Liga e Ligue 1
La domenica di Serie A inizia con un incrocio molto delicato in zona retrocessione tra Genoa e Bologna e prosegue poi con tre partite che vedranno impegnate squadre in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. C’è lo scontro diretto da gol tra Atalanta e Napoli, mentre Milan e Roma hanno due partite sulla carta alla portata contro Parma e Cremonese.
Nella Liga spagnola il Barcellona in crisi nera dopo le sconfitte contro Atletico Madrid e Girona deve subito tornare alla vittoria, e non poteva capitare avversario migliore in questo momento: il Levante è alla portata e la goleada dovrebbe arrivare puntuale.
I pronostici sulle altre partite
Tra le altre partite da almeno tre gol complessivi occhio a Heidenheim-Stoccarda e Feyenoord-Telstar, mentre promettono almeno un gol per squadra Strasburgo-Lione, Nottingham Forest-Liverpool e Tottenham-Arsenal.
Pronostici: la scelta del Veggente
• GOL in Atalanta-Napoli, Serie A, ore 15:00
Vincenti
- GENOA o PAREGGIO (in Genoa-Torino, Serie A, ore 12:30)
- MILAN (in Milan-Parma, Serie A, ore 18:00)
- ROMA (in Roma-Cremonese, Serie A, ore 20:45)
Maggiori informazioni sui bonus
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Barcellona-Levante, Liga, ore 16:15
- Feyenoord-Telstar, Eredivisie, ore 20:00
- Heidenheim-Stoccarda, Bundesliga, ore 19:30
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Strasburgo-Lione, Ligue 1, ore 20:45
- Nottingham Forest-Liverpool, Premier League, ore 15:00
- Tottenham-Arsenal, Premier League, ore 17:30
Il “clamoroso”
• X in Getafe-Siviglia, Liga, ore 14:00