Pronostico Tottenham-Arsenal: per Tudor debutto choc

Tottenham-Arsenal è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Il peggio del peggio. Qualcosa che non si augura a nessuno. Dopo l’esonero di Frank il Tottenham ha deciso di affidare la panchina a Tudor. L’ex Juventus, purtroppo per lui, avrà un debutto complicato contro l’Arsenal, da molto tempo primo in classifica e che, tra le altre cose, viene da un pareggio beffa contro l’ultima della classe, il Wolverhampton che ancora grida vendetta.
Un derby sentitissimo nel Nord di Londra, un derby che negli ultimi quattro incroci ha visto l’Arsenal sempre vincente. Non solo parliamo di una squadra molto più forte fisicamente, tecnicamente, e anche sotto il profilo mentale. Ma parliamo di una squadra che vuole vincere il campionato dopo esserci andata vicino per molte stagioni. Insomma, tutti sanno al di là della Manica che o succede quest’anno oppure sarà complicato, nelle prossime stagioni, riuscire a tenere questo ritmo.
Nonostante gli Spurs abbiano bisogno di punti per tirarsi fuori da una situazione di classifica complicata, le dinamiche che tra le altre cose hanno portato all’addio dell’ex tecnico non hanno lasciato sereno l’ambiente. Molti, si vocifera anche dentro la squadra, si aspettavano un cambio anticipato dell’allenatore e molti sentono che sia arrivato troppo tardi. Inoltre, la scelta del croato, non ha convinto tutti. Non il modo migliore per Tudor di iniziare questa avventura fino alla fine dell’anno. E tutto questo potrebbe essere pagato a caro prezzo in questo derby. L’Arsenal può davvero volare in classifica e mettere le cose a posto. Di nuovo, in questo derby.
Come vedere Tottenham-Arsenal in diretta tv e in streaming
La sfida Tottenham-Arsenal è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.95 su Lottomatica.
Il pronostico
Arsenal vincente. I precedenti e tutto il resto lasciano poco spazio ad un altro tipo di risultato. Riprende la corsa dei Gunners, in un derby che negli ultimi anni ha avuto sempre un solo padrone.
Le probabili formazioni di Tottenham-Arsenal
TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence; Gallagher, Palhinha, Sarr; Kolo Muani, Solanke, Simons.
ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.