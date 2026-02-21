Pronostico Sunderland-Fulham: il distacco si dilata

Sunderland-Fulham è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Sunderland e Fulham sono divise da due punti in classifica a favore dei padroni di casa. E ci sono delle differenze nei numeri che spiegano anche il motivo.

Intanto c’è da dire che il Sunderland, da neopromossa, con le trentasei tacche messe fino al momento, è stata una delle squadre migliori di tutto il campionato. Ad un certo punto si pensava potesse anche prendersi una qualificazione alla prossima Champions League, cosa che è sfumata con il passare del tempo per via di alcuni risultati negativi – giusti, aggiungiamo noi – che hanno fatto perdere terreno. Tornando ai numeri, il Fulham ha preso 40 gol, dieci in più rispetto al Sunderland, e quindi ha degli evidenti problemi difensivi. Solamente tre squadre in tutto il campionato hanno fatto peggio. Ma nonostante questo, i bianconeri, alcune vittorie importanti le hanno piazzate e che hanno permesso di avere una classifica tranquilla.

Ma questa per il Sunderland è l’occasione delle domenica, l’occasione per chiudere definitivamente e anche in maniera aritmetica per la salvezza. Un’occasione che verrà sfruttata a dovere.

Come vedere Sunderland-Fulham in diretta tv e in streaming