Pronostico Sunderland-Fulham: il distacco si dilata

Sunderland-Fulham è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Sunderland e Fulham sono divise da due punti in classifica a favore dei padroni di casa. E ci sono delle differenze nei numeri che spiegano anche il motivo.
Intanto c’è da dire che il Sunderland, da neopromossa, con le trentasei tacche messe fino al momento, è stata una delle squadre migliori di tutto il campionato. Ad un certo punto si pensava potesse anche prendersi una qualificazione alla prossima Champions League, cosa che è sfumata con il passare del tempo per via di alcuni risultati negativi – giusti, aggiungiamo noi – che hanno fatto perdere terreno. Tornando ai numeri, il Fulham ha preso 40 gol, dieci in più rispetto al Sunderland, e quindi ha degli evidenti problemi difensivi. Solamente tre squadre in tutto il campionato hanno fatto peggio. Ma nonostante questo, i bianconeri, alcune vittorie importanti le hanno piazzate e che hanno permesso di avere una classifica tranquilla.
Ma questa per il Sunderland è l’occasione delle domenica, l’occasione per chiudere definitivamente e anche in maniera aritmetica per la salvezza. Un’occasione che verrà sfruttata a dovere.
Come vedere Sunderland-Fulham in diretta tv e in streaming
La sfida Sunderland-Fulham è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
La vittoria del Sunderland è quotata 2.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su Lottomatica.
Il pronostico
Senza problemi di classifica, nessuna delle due squadre ne ha, ci aspettiamo in ogni caso, e sicuramente aggiungeremmo, una partita da almeno un gol per squadra. E poi per quanto vi abbiamo descritto prima, anche la vittoria del Sunderlan potrebbe arrivare.
Le probabili formazioni di Sunderland-Fulham
SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava; Sadiki, Diarra; Hume, Le Fee, Angulo; Brobbey.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, Smith-Rowe, Chickwueze; Jimenez.