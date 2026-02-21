Pronostico Osasuna-Real Madrid: si chiude il momento magico

Osasuna-Real Madrid è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Diciamo che non è andata bene, all’Osasuna, stavolta. La squadra di casa, nel miglior momento della propria stagione – con cinque risultati utili di fila, tre le vittorie – deve affrontare un Real Madrid galvanizzato innanzitutto dalla vittoria in Champions League sul campo del Benfica, ma pure dalla testa della classifica della Liga ritrovata la scorsa settimana dopo la sconfitta del Barcellona sul campo del Girona.

Un aiuto inaspettato per la squadra di Arbeloa. Che se lo è preso con tanti carissimi saluti agli acerrimi nemici catalani e non vuole più mollarlo. Anche perché, c’è da dire, il tecnico che ha preso il posto di Xabi Alonso sembra aver ingranato la marcia giusta: quattro vittorie di fila ma soprattutto una tenuta difensiva ritrovata dopo tanti regali nel corso delle passate settimana. Due soli gol subiti infatti nelle ultime quattro partite per i madrileni, si è sentita a dire il vero l’assenza di Rudiger precedentemente, ma adesso il tedesco è tornato e ha portato quella cattiveria che serve nel non prendere gol.

Certo, nelle ultime due trasferte su questo campo i Blancos una rete, almeno, l’hanno comunque presa. Ma non lo prendiamo noi in considerazione questo dato, perché è evidente a tutti che Arbeloa abbia capito che serve, intanto, difendersi bene. Tanto lì davanti, e lo abbiamo visto con Vinicius, una rete prima o poi la fai. Insomma, per il Real si prospetta almeno un’altra settimana in testa alla classifica.

Come vedere Osasuna-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Osasuna-Real Madrid, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Real senza dubbio vincente. E occhio anche alla possibilità che i Blancos possano chiudere questa partita senza nemmeno subire un gol.

Le probabili formazioni di Osasuna-Real Madrid

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Galan; Torro, Moncayola; Ruben Garcia, V Munoz, Oroz; Budimir.

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Guler; Mbappe, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-2