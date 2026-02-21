Pronostico Nottingham Forest-Liverpool: la Premier è un’altra cosa

Nottingham Forest-Liverpool è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il debutto di Vitor Pereira sulla panchina del Nottingham è stato sicuramente entusiasmante. La squadra inglese ha vinto sul campo del Fenerbahce, tre a zero, chiudendo di fatto il discorso qualificazione al prossimo turno. Ma diciamolo chiaro, la Premier è un’altra cosa.

Se la scossa c’è stata, adesso, almeno per questa domenica, tornerà ad esserci calma piatta nella squadra biancorossa. Il Liverpool sente di nuovo da vicino la musichetta della Champions (sono due le vittorie di fila, senza nemmeno subire reti) e siccome in settimana gli uomini di Slot non hanno giocato, e hanno avuto il tempo di preparare nel migliore dei modi questo match, crediamo che di problemi non ne avranno. Non solo per quella che è una qualità della rosa totalmente differente rispetto ai padroni di casa (non dobbiamo dimenticare quello che i Reds hanno fatto lo scorso anno) ma anche, appunto, per quello che è stato l’impegno del Nottingham giovedì scorso che, vuoi o non vuoi, un poco di scorie le lascerà.

Quindi, il colpaccio esterno, come potete immaginare anche voi, ci pare il risultato più scontato di questo turno. O almeno uno dei più scontati di questa giornata di Premier. I fattori che pendono verso il Liverpool sono davvero troppi.