Pronostico Manchester City-Newcastle: si interrompe il digiuno di gol

Manchester City-Newcastle è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

È il quarto confronto stagionale tra Manchester City e Newcastle, due squadre che si sono incrociate anche nella recente semifinale di League Cup, andata in scena soltanto poche settimane fa. Gli uomini di Pep Guardiola hanno avuto la meglio sia all’andata che al ritorno, vincendo 2-0 a St James’ Park e 3-1 all’Etihad Stadium – i Magpies avranno comunque l’occasione di vendicarsi tra due settimane nel quinto turno di FA Cup – staccando il pass per la finale di Wembley, dove il prossimo 22 marzo sfideranno l’Arsenal per mettere le mani sul secondo trofeo della stagione.

A proposito di Gunners, in settimana i Wolves, ormai con un piede e mezzo in cadetteria, hanno confezionato un regalo inaspettato per il tecnico catalano, fermando a sorpresa la capolista della Premier League nell’anticipo.

Questo significa che, in caso di successo sul Newcastle, il Manchester City si porterebbe a soli due punti dal primo posto, tornando prepotentemente in corsa per un titolo che fino ad un mese fa sembrava utopia pura. Mentre l’Arsenal arranca, i Cityzens volano. Nelle ultime sei partite tra le varie competizioni hanno sempre vinto ad eccezione del rocambolesco 2-2 in casa del Tottenham. Risaltano agli occhi i numeri di una difesa che sembra essere diventata più solida, con appena 8 gol subiti nelle ultime 12 giornate di Premier League. Contro i Magpies Guardiola conta di far valere nuovamente il fatto Etihad: il Manchester City infatti ha vinto tutte e sei le ultime partite casalinghe (neanche un gol incassato in questa striscia) con i bianconeri e sono imbattuti da ben 21 precedenti giocati davanti al proprio pubblico.

Magpies reduci dal 6-1 di Baku

Il Newcastle mercoledì scorso è stato impegnato nel playoff di Champions League con il Qarabag, preso letteramente a pallate nella lontana Baku con un tennistico 6-1 (4 reti di Gordon nel primo tempo). Per la truppa di Eddie Howe una prova di forza non indifferente dopo le vittorie, sempre in trasferta, contro Tottenham e Aston Villa tra campionato ed FA Cup. Il periodo negativo sembra essere alle spalle e, grazie alla classifica ancora molto corta, per l’Europa (oggi distante 6 lunghezze), non è detta l’ultima.

Howe in coppa ha ritrovato Joelinton, ma la lista degli infortunati è sempre lunga. Assenti Bruno Guimaraes, Schar, Livramento, Krafth e Lascelles. In dubbio anche Botman e Wissa. Nel City invece non dovrebbero esserci problemi per Haaland: accanto a lui uno tra Semenyo e Marmoush, quest’ultimo autore di 5 gol nelle due partite casalinghe contro il Newcastle.

Come vedere Manchester City-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester City-Newcastle è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.56 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Guardiola, con l’Arsenal a tiro di due punti, non ha intenzione di rallentare, forte di una difesa che ha subito solo 8 reti nelle ultime 12 di campionato. Dall’altra parte, il Newcastle è rinato nelle ultime settimane, trascinato da un Gordon versione extralarge. Ma deve fare i conti con assenze pesanti, su tutte quella del centrocampista Bruno Guimarães.

Se Haaland (o Marmoush, incubo ricorrente dei Magpies) dovessero trovare subito il varco, la partita potrebbe incanalarsi su binari ben precisi. Tuttavia, l’entusiasmo dei ragazzi di Howe dopo il tennistico 6-1 in Champions League suggerisce che stavolta il Manchester City dovrà sudare più del previsto. La verve offensiva ritrovata del Newcastle potrebbe finalmente interrompere il digiuno di gol bianconeri all’Etihad: optiamo per la combo Gol+Over 2.5.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Manchester City-Newcastle

MANCHESTER CITY (4-2-2-2): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, O’Reilly; Bernardo Silva, Cherki; Semenyo, Haaland.

NEWCASTLE (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Joelinton, Tonali; Murphy, Woltemade, Barnes; Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1