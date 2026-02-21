Pronostico Getafe-Siviglia: il problema è alle spalle

Getafe-Siviglia è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante ci siano diverse squadre che al momento fanno da cuscinetto rispetto alla zona rossa della classifica, sia il Getafe che il Siviglia si devono guardare alle spalle. E c’è tensione, soprattutto negli ospiti. Si è visto in Almeyda.

Il tecnico argentino degli andalusi infatti si è beccato sette giornate di squalifica dopo un’espulsione: ha continuato a protestare, ha ritardato l’addio al campo e quindi il giudice sportivo ha preso una decisione che è parsa comunque esagerata. Vedremo se il Siviglia farà ricorso, intanto in questa partita non ci sarà in panchina. Però, da quell’atteggiamento battagliero che ha messo in campo il proprio tecnico, il Siviglia potrebbe ripartire. Dopo due pareggi di fila (e non c’è due senza tre in questo caso), prendersi un altro punto vorrebbe dire muovere la classifica. E anche per il Getafe, farlo dopo due vittorie di fila, si potrebbe rivelare qualcosa di importante. In poche parole, senza dilungarci ulteriormente, crediamo che il pareggio starebbe bene ad entrambe. E quando è così, allora, la partita è indirizzata dall’inizio.

Come vedere Getafe-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Siviglia, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 2.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.25 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Ora noi ci siamo esposti con un pareggio, che sappiamo benissimo come sia un risultato che di solito fa storcere un poco il muso agli scommettitori. Quindi, se non volete “rischiare” in questo modo, occhio anche al segno GOL che ha un valore di oltre due volte la posta. Una quota crediamo altissima.

Le probabili formazioni di Getafe-Siviglia

GETAFE (5-3-2): Soria; Kiko, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias; Djene, Milla, Arambarri; Vazquez, Satriano.

SIVIGLIA (3-5-2): Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas; Nianzou, Agoume, Sow, Mendy, Suazo; Adama, Maupay.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1