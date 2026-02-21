Pronostico Genoa-Torino, chi perde è nei guai: occhio al dato sulle palle inattive

Genoa-Torino è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le vittorie di Lecce e Fiorentina nell’ultimo turno di Serie A hanno messo in apprensione quelle squadre che fino a qualche settimana fa si consideravano tranquille ed apparentemente non coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ma ora lo scenario è cambiato: il Genoa ha totalizzato un solo punto nelle ultime tre giornate ed ha solo tre punti di vantaggio sulla zona rossa; deve fare attenzione anche lo schizofrenico Torino, attualmente in una situazione meno critica rispetto ai rossoblù (è a +6 sulla terzultima) ma comunque tutt’altro che al riparo da brutte sorprese.

Il Grifone viene dallo scialbo pareggio di Cremona, uno 0-0 che non è stato d’aiuto né per la squadra di Davide Nicola né per quella di Daniele De Rossi, appaiate a quota 23 punti.

Serviva una prestazione diversa, forse meno timorosa, per archiviare le rocambolesche sconfitte con Lazio (3-2) e Napoli (2-3) che avevano lasciato l’amaro in bocca perché entrambe maturate nei minuti finali (ed in verità non del tutto meritate). Allo “Zini” l’ex allenatore della Roma ha ritrovato la solidità perduta – nelle tre gare precedenti il Genoa aveva incassato 8 gol complessivi – ma non può bastare per dare la svolta definitiva alla stagione dei liguri, costretti a fare i conti con il pericolo retrocessione.

La difesa granata è un colabrodo

Continua ad arrancare invece il Torino, battuto domenica scorsa in casa dal Bologna (1-2). Contro i felsinei ai granata non è riuscita la rimonta in extremis della settimana precedente a Firenze. Escludendo le vittorie con Verona e Lecce ed il pari raggiunto all’ultimo respiro con la Fiorentina, gli uomini di Marco Baroni hanno rimediato ben 5 sconfitte nel 2026 ed un eventuale ko a Marassi rischia seriamente di farli scivolare nella bagarre salvezza. La fase di non possesso palla rappresenta sempre un problema enorme: il Toro ha subito la bellezza di 44 gol, facendo addirittura peggio dei fanalini di coda Pisa e Verona.

Baroni a Genova quasi certamente non potrà contare su Adams: out l’attaccante scozzese e dentro Zapata, pronto a far coppia con il “Cholito” Simeone. Dubbi anche sul recupero del difensore Ismajli. Dal’altro lato, De Rossi sembra orientato a confermare l’undici di Cremona: davanti riecco il tandem Vitinha-Colombo.

Come vedere Genoa-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Torino, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Una sfida di strategia dove i calci piazzati potrebbero scrivere il copione. Il Genoa è una macchina letale sulle palle inattive (quasi il 50% dei suoi gol arriva così), dato che dovrebbe far tremare i polsi a Baroni, considerando che il suo Torino è la squadra che subisce più di tutte su azione e fatica a mantenere l’ordine quando la pressione sale.

I granata nel 2026 hanno già collezionato 5 sconfitte e arrivano in Liguria con il dubbio Adams e una difesa che ha incassato 44 reti complessive. De Rossi, dopo lo 0-0 di Cremona, cerca i tre punti per respirare, forte di una tradizione casalinga recente che vede il Grifone imbattuto e con la porta inviolata nelle ultime tre sfide interne contro il Toro. Tuttavia, i granata storicamente sono una “bestia nera” per i rossoblù (una sola sconfitta negli ultimi 15 incroci totali). Entrambe le squadre hanno troppo da perdere. Il Genoa ha appena ritrovato compattezza difensiva e il Torino, pur fragile, cercherà di limitare i danni per non scivolare nel baratro. La tensione per la classifica suggerisce una gara contratta, che potrebbe essere decisa da un episodio. Ipotissiamo dunque una gara da meno di tre reti complessive, l’Under 2.5 del resto è uscito 5 volte negli ultimi 6 precedenti.

Le probabili formazioni di Genoa-Torino

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Ellertsson; Vitinha, Colombo.

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Simeone, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1