Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton: chiudono i giochi salvezza

Crystal Palace-Wolverhampton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Nonostante la prossima settimana il Crystal Palace dovrà affrontare il ritorno degli spareggi di Conference League, non esageriamo se diciamo che i padroni di casa, contro l’ultima della classe che ha clamorosamente fermato l’Arsenal nell’ultima partita giocata, vogliano vincere a tutti i costi questa partita.
Il motivo è semplice: serve un cambio di rotta, intanto, dopo un periodo clamoroso di sconfitte e di addii. E poi servono i tre punti anche per mettere in maniera definitiva la parola fine alla questione salvezza. Dopo i due trofei conquistati lo scorso anno il Palace ha pagato a carissimo prezzo quella sbornia. Si è alzato il livello di attenzione su questa squadra, e la pressione ha giocato un bruttissimo scherzo. Sembrava, con la vittoria di qualche settimana fa, che i cattivi pensieri erano stati ormai messi alle spalle, ma la guarigione non è stata totale. Chissà, magari è la volta buona.
Nonostante i tre risultati utili di fila, il Wolverhampton, è lontano dalla possibilità di prendersi una salvezza. La prima parte di stagione è stata così brutta che nessuno pensa, realmente, alla permanenza nonostante l’orgoglio che si è visto nel corso di queste ultime settimane. E il Crystal Palace sente la possibilità di vincerla questa partita, e portarsi lontano dalle zone rosse della classifica. Ci stanno i tre punti per i padroni di casa.
Come vedere Crystal Palace-Wolverhampton in diretta tv e in streaming
La sfida Crystal Palace-Wolverhampton è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.65 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Palace vincente, in una gara nella quale anche i Wolves dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Ma sui tre punti non possiamo avere il minimo dubbio.
Le probabili formazioni di Crystal Palace-Wolverhampton
CRYSTAL PALACE (3-4-1-2): Henderson; Richards, Canvot, Riad; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Strand Larsen.
WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sa; Mosquera, Bueno, Krejci; R. Gomes, J. Gomes, Andre, Cunha, H. Bueno; Arokodare, Armstrong.