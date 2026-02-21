Pronostico Crystal Palace-Wolverhampton: chiudono i giochi salvezza

Crystal Palace-Wolverhampton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nonostante la prossima settimana il Crystal Palace dovrà affrontare il ritorno degli spareggi di Conference League, non esageriamo se diciamo che i padroni di casa, contro l’ultima della classe che ha clamorosamente fermato l’Arsenal nell’ultima partita giocata, vogliano vincere a tutti i costi questa partita.

Il motivo è semplice: serve un cambio di rotta, intanto, dopo un periodo clamoroso di sconfitte e di addii. E poi servono i tre punti anche per mettere in maniera definitiva la parola fine alla questione salvezza. Dopo i due trofei conquistati lo scorso anno il Palace ha pagato a carissimo prezzo quella sbornia. Si è alzato il livello di attenzione su questa squadra, e la pressione ha giocato un bruttissimo scherzo. Sembrava, con la vittoria di qualche settimana fa, che i cattivi pensieri erano stati ormai messi alle spalle, ma la guarigione non è stata totale. Chissà, magari è la volta buona.

Nonostante i tre risultati utili di fila, il Wolverhampton, è lontano dalla possibilità di prendersi una salvezza. La prima parte di stagione è stata così brutta che nessuno pensa, realmente, alla permanenza nonostante l’orgoglio che si è visto nel corso di queste ultime settimane. E il Crystal Palace sente la possibilità di vincerla questa partita, e portarsi lontano dalle zone rosse della classifica. Ci stanno i tre punti per i padroni di casa.