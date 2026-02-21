Pronostico Atalanta-Napoli: quella maledizione “interna” che va avanti da 5 anni

Atalanta-Napoli è una partita della ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La sfida della New Balance Arena tra Atalanta e Napoli rientra tra quelle da attenzionare in una ventiseiesima giornata che di spunti di interesse non ne offre certo pochi. La Dea ha quasi annullato il gap con le altre dirette concorrenti per un posto nelle coppe europee: i nerazzurri, che in autunno sembravano destinati ad una stagione anonima, hanno ripreso a correre da quando è arrivato Raffaele Palladino e nel giro di pochi mesi hanno acciuffato il Como di Cesc Fabregas, con cui oggi condividono lo stesso numero di punti (42). La zona Champions non è affatto lontana, se consideriamo che la Roma quarta è a +5 dagli orobici.

Nel 2026 l’Atalanta non ha mai perso in campionato, vincendone sei delle ultime otto (in mezzo anche la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia).

Una settimana fa la squadra di Palladino si è imposta con autorità sulla Lazio di Maurizio Sarri, prossima avversaria per un posto nella finalissima della coppa nazionale: all’Olimpico è finita 0-2, reti di Ederson (rigore) e Zalewski. Discorso diverso per quanto riguarda la Champions League, dove invece la Dea ha appena incassato la terza sconfitta di fila: martedì scorso, nell’andata del playoff d’accesso agli ottavi, i nerazzurri si sono dovuti arrendere al Borussia Dortmund al Signal Iduna Park (2-0), ko che costringerà de Roon e compagni a realizzare una vera e propria impresa nella prossima settimana (bisognerà battere i gialloneri con almeno tre reti di scarto per superare il turno). A differenza del Napoli, dunque, l’Atalanta dovrà dosare le energie, dal momento che la sfida con i partenopei capita nel bel mezzo del doppio scontro con i tedeschi.

Gli azzurri, loro malgrado, non hanno di questi “problemi”. Fuori dalla Champions, dalla Coppa Italia e probabilmente pure dalla lotta scudetto – l’Inter capolista è a +11 – agli uomini di Antonio Conte, sempre falcidiati dagli infortuni, non resta che consolidare uno dei primi quattro posti, indispensabili per poter giocare la coppa dalle grandi orecchie anche il prossimo anno. Il Napoli è reduce dal 2-2 con la Roma, riagguantata nel finale da un guizzo del nuovo acquisto Alisson Santos. Resilienza sembra essere la parola d’ordine dei campioni d’Italia in carica, la cui rosa è da tempo ridotta all’osso. Il vantaggio sulla quinta, nel momento in cui scriviamo, è di 4 punti. Fermarsi, insomma, è seriamente sconsigliato.

Conte spera di riavere almeno McTominay per la trasferta di Bergamo: lo scozzese verrà valutato prima di partire per la Lombardia. In ogni caso il tecnico salentino rispetto alla gara con la Roma disporrà di Juan Jesus, squalificato coi giallorossi, e Gilmour. Non mancano, tuttavia, le tegole: Rrahmani sarà out per almeno due mesi. In casa Dea le due assenze pesanti sono certamente quelle di De Ketelaere e Raspadori. Palladino deve per forza far rifiatare qualcuno: sulla trequarti Samardzic e Zalewski a supporto di Krstovic.

Come vedere Atalanta-Napoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Atalanta e Napoli, in programma domenica alle 15:00 alla New Balance Arena di Bergamo, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.81 su Sportbet. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.06 su Sportbet.

Il pronostico

Bergamo si prepara a una notte di fuoco. L’Atalanta arriva col morale a terra per il 2-0 di Dortmund, ma con una consapevolezza in campionato che fa paura: nel 2026 i nerazzurri sono una macchina quasi perfetta (20 punti totalizzati). Palladino dovrà però gestire le energie e l’assenza pesante di De Ketelaere. Il Napoli, invece, è in piena emergenza. Senza Rrahmani (fuori due mesi) e con McTominay in forte dubbio, la rosa azzurra è di nuovo ridotta ai minimi termini.

Storicamente questa sfida è una garanzia di spettacolo e gol (gli ultimi 4 precedenti a Bergamo se li è aggiudicati il Napoli, ma la Dea ha vinto 9 delle ultime 11 totali in casa) e neanche stavolta dovrebbe deludere. Con la stanchezza europea degli orobici e le falle difensive dei campioni d’Italia, i presupposti per una partita aperta ci sono tutti. Il Gol è la scelta che sposa la storia e il momento attuale. Il Napoli non tiene la porta inviolata da 7 partite e l’Atalanta alla New Balance Arena è un rullo compressore, ma la qualità offensiva dei partenopei può pungere una Dea distratta dal ritorno di Champions con il Dortmund.

Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2