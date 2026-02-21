Pronostici Juventus-Como: marcatore e tiri in porta

Juventus-Como, i pronostici del match in chiave player building: dal marcatore ai tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

Spalle al muro dopo il doppio KO contro Inter e Galatasaray, la Juventus non ha alternativa alla vittoria per tenere il passo della Roma che domenica contro la Cremonese avrà un impegno sulla carta alla portata. Sull’altro versante, reduci dal pareggio tra mille polemiche contro il Milan, il Como cerca quei tre punti con i quali darebbe ulteriore slancio alla rincorsa Champions.

Schierato in una posizione più offensiva visto l’iniziale forfait di David, Yildiz sarà chiamato ad una prestazione importante sotto tanti punti di vista.

Benché non stia vivendo un ottimo momento di forma, il numero 10 turco rappresenta comunque un’opzione interessante almeno in ottica quasi marcatore con sostituto: i 72 tiri complessivi (di cui 31 nello specchio) sono un ottimo biglietto da visita.

Imprescindibile punto di riferimento dello scacchiere di Spalletti, anche Weston McKennie si candida a vivere un altro pomeriggio da protagonista: gli inserimenti del texano potrebbero mettere in apprensione una retroguardia che ha denotato qualche lacuna nelle letture dei movimenti degli esterni avversari.

L’assenza di Nico Paz rappresenterà un baluardo importante per il Como, chiamato a vagliare soluzioni alternative. Douvikas, in questo senso, è la classica soluzione “a basso rischio” in ottica Over 0,5 tiro in porta plus; un altro profilo da monitorare è Conceicao.

Yildiz quasi marcatore con sostituto; McKennie, Douvikas e Conceicao Over 0,5 tiri in porta plus si trovano a quota 9,43 su Goldbet.