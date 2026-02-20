Pronostico Real Sociedad-Real Oviedo: riprende subito la marcia

Real Sociedad-Oviedo è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Tutto pronto in casa Real Sociedad, dopo la sconfitta della passata settimana al Bernabeu, per riprendere la corsa per un piazzamento europeo. Dopo tre vittorie di fila tra campionato e coppa del re, una sconfitta a Madrid ci può stare. L’importante, ovviamente, è che resti un caso isolato.

Contro l’Oviedo ultimo in classifica – che ha un attacco con tredici gol fatti, ovviamente il peggiore di tutta la Liga – per i baschi di grossi problemi non ce ne dovrebbero essere. Troppo importante questa partita, il valore specifico di questi punti che rilancerebbero le ambizioni è proprio grosso. E poi c’è da dire che la Sociedad, quando affronta in casa delle squadre che occupano la posizione a destra della graduatoria, quasi sempre riescono a vincere. Figuriamoci se questi uomini non riescano a farlo contro una squadra che ormai ha davvero poche speranze di salvezza.

Una vittoria che arriverà quasi sicuramente soprattutto se i padroni di casa riuscisse a superare indenni il primo tempo: sei degli ultimi sette gol subiti sono arrivati infatti nei primi 45 minuti di gioco. Qualcosa quindi manca in quello che è l’approccio alla partita. Ma è un fattore sul quale sicuramente si è lavorato e anche parecchio nel corso della settimana. Insomma, vedendo anche i numeri degli ospiti, ci aspettiamo una gara facile facile per la Real Sociedad.

Come vedere Real Sociedad-Oviedo in diretta tv e streaming

La sfida Real Sociedad-Oviedo, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

La vittoria della Real Sociedad è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

La quota dell’uno è già abbastanza significativa, quindi non cercheremmo altro. Però, c’è la netta sensazione stavolta, che la Real Sociedad possa vincere senza nemmeno subire reti.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Oviedo

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Arambarru, Martin, Zubeldia, Gomez; Herrera, Turrientes; Marin, Mendez, Guedes; Oyazarbal.

OVIEDO (4-4-2): Escandell; Vidal, Bailly, Carmo, Lopez; Hassan, Sibo, Fonseca, Chaira; Reina, Vinas.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0