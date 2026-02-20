Pronostico PSG-Metz: vittoria nonostante il turnover

PSG-Metz è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria in trasferta, e in rimonta, contro il Monaco è stata importante per il PSG di Luis Enrique che, di fatto, ha chiuso in anticipo i conti per la qualificazione. La gara di mercoledì prossimo in casa appare solamente qualcosa da dover giocare e basta, senza nessuna possibilità che i monegaschi possano creare problemi.

Ma è sempre meglio non prendere nulla sottogamba, almeno in Europa, visto che in campionato il weekend si preannuncia davvero semplice per i parigini che faranno un ampio turnover contro il Metz, ultimo in classifica con soli tredici punti conquistati fino al momento, e che tra le altre cose ha pure la peggiore difesa del campionato con 49 gol subiti fino al momento. Una montagna vera e propria, qualcosa di terribile. Insomma, gli ospiti sono quasi retrocessi e solo l’aritmetica li tiene davvero in vita.

Il pensiero del PSG, che giocherà dopo il Lens quindi, vuoi o non vuoi, avrà delle motivazioni maggiori, è sicuramente rivolto all’impegno della prossima settimana ed è evidente che questa partita non crei particolari grattacapi ai parigini. La vogliono chiudere immediatamente, magari nemmeno sbagliando l’approccio come successo nel Principato il passato martedì. Dubbi, in poche parole, non ne abbiamo noi e non pensiamo ne possiate avere voi. Quindi insieme, sotto, andiamo a vedere quello che è il nostro pronostico.

Come vedere PSG-Metz in diretta tv e in streaming