Pronostico Lipsia-Borussia Dortmund: la Champions fa un brutto scherzo

Lipsia-Borussia Dortmund è una partita valida per la ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha messo la testa davanti, in maniera anche sensibile, il Borussia Dortmund nel doppio impegno contro l’Atalanta. Anche se per i gialloneri la trasferta di Bergamo rimane comunque complicata. Quindi qualche cambio ce lo aspettiamo negli ospiti, soprattutto perché in campionato, rispetto al quinto posto, hanno un ottimo margine.

Certo, c’è da dire che il Borussia adesso ha solamente sei punti di distacco rispetto al Bayern Monaco, ma non crediamo che dentro il club si pensi alla vittoria della Bundesliga. Appena accelerano, i bavaresi, se ne vanno di nuovo. Quindi meglio pensare ad andare avanti nella massima competizione europea e visti gli impegni Kovac potrebbe cambiare qualche uomo. Ora, sarà anche difficile per il Lipsia vincere questa partita e noi non lo mettiamo minimamente in discussione, ma in questo momento storico i padroni di casa – non se la stanno passando benissimo – sembrano avere qualche possibilità in più per fare un risultato positivo. Una sola vittoria nelle ultime cinque per i padroni di casa che, però, che nelle ultime cinque gare giocate contro il Borussia davanti ai propri tifosi hanno sempre vinto.

Come vedere Lipsia-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

La sfida Lipsia-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Lipsia è quotata 2.15 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.37 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Sul fatto che entrambe le squadre troveranno la via della rete non crediamo ci possano essere discussioni di sorta. E, per quello che vi abbiamo raccontato prima e andando a vedere anche i precedenti, mettiamo come favorita la formazione di casa che si potrebbe rilanciare in classifica e pensare al quarto posto per la prossima Champions League.

Le probabili formazioni di Lipsia-Borussia Dortmund

LIPSIA (4-3-3): Gulacsi; Henrichs, Orban, Seiwald, Raum; Gruda, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo Cardoso, Nusa.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Brandt; Adeyemi, Silva; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2