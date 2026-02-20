Pronostico Juventus-Como, assenze pesanti e difesa horror: questo segno è scontato

Juventus-Como è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dalla rabbia per la sconfitta di San Siro all’imbarazzo per la figuraccia di Istanbul. No, non sono sicuramente emozioni positive quelle provate da Luciano Spalletti e dalla sua Juventus nel corso dell’ultima settimana. Due sconfitte maturate in modo diverso ma che rischiano entrambe di rendere ancora più grigia la stagione della Signora, a un passo dall’eliminazione dalla Champions League dopo la catastrofica prestazione di martedì scorso in casa del Galatasaray: un 5-2 che entra di diritto tra le peggiori batoste europee rimediate dai bianconeri e che costringerà Locatelli e compagni a vincere con almeno 4 gol di scarto mercoledì prossimo a Torino per non ritrovarsi fuori dalla coppa dalle grandi orecchie già a febbraio.

E se il ko nel Derby d’Italia era francamente immeritato per quello che si è visto in campo – Juventus penalizzata dal vistoso errore commesso dall’arbitro La Penna, che a fine primo tempo ha espulso Kalulu per doppia ammonizione non accorgendosi della simulazione di Bastoni e “rovinando” di fatto il match – in Turchia sono invece emersi tutti i limiti di una squadra che si è riscoperta di nuovo fragile, soprattutto nella propria metà campo.

Anche a Istanbul la Juventus è rimasta in 10 ma l’espulsione di Cabal – subentrato nella ripresa e autore di due falli evitabili nel giro di pochi minuti – è arrivata quando i giallorossi avevano già completato la rimonta, vanificando la doppietta di un redivivo Koopmeiners. In inferiorità numerica tutto è diventato più complicato. E i gol di Lang (doppietta per l’ex Napoli) e Boey equivalgono ad una sentenza per quanto riguarda il discorso qualificazione.

Juve, mai meno di 2 gol nelle ultime 4

Spalletti deve trovare delle soluzioni al più presto se non vuole fallire pure l’obiettivo quarto posto: dopo la sconfitta del “Meazza” la Signora è scivolata in quinta posizione, scavalcata di un punto dalla Roma. Preoccupano i numeri difensivi: nelle ultime 4 gare i bianconeri non hanno mai incassato meno di 2 gol (sono tredici le reti complessive subite tra Atalanta, Lazio, Inter e Galatasaray).

Preoccupano a maggior ragione in vista della sfida dello Stadium con il Como, da considerare a tutti gli effetti uno scontro diretto. I lariani, infatti, hanno solo 4 punti in meno rispetto alla Juve ed hanno dimostrato di poter tenere testa anche alle big con il loro calcio ambizioso, fatto di possesso e pressing offensivo.

La squadra di Cesc Fabregas ha subito risollevato la testa dopo l’inattesa sconfitta casalinga con la Fiorentina (1-2) e mercoledì ha pareggiato 1-1 a San Siro con il Milan, creando come all’andata più occasioni da gol dei rossoneri. Pesantissima, tuttavia, l’ammonizione rimediata da Nico Paz, che era diffidato e salterà dunque la trasferta di Torino. Al posto dell’argentino dovrebbe giocare Addai. Spalletti, dal canto suo, ha grossi problemi in difesa: Kalulu è squalificato, Bremer si è fatto male ed Holm non è al 100%. Rivedremo verosimilmente in campo dal 1′ Gatti e Cabal, mentre in attacco tutto dipenderà dalle condizioni di David. Se l’ex Lille non recupera, allora a potremmo nuovamente rivedere McKennie nell’insolito ruolo di prima punta.

Come vedere Juventus-Como in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Como, in programma sabato alle 15:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.81 su Sportbet. Il segno “X2” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.

Il pronostico

Allo Stadium va in scena un bivio stagionale che profuma di tensione. La Juve deve smaltire l’imbarazzo del 5-2 di Istanbul e la rabbia per il sorpasso subito dalla Roma, ma lo farà con una difesa totalmente inedita. Senza Bremer e Kalulu, Spalletti dovrà affidarsi a Gatti e Cabal, proprio quest’ultimo reduce dal rosso in Champions League.

Il Como di Fabregas, pur privo del suo gioiello Nico Paz (assenza pesante quanto quella dei difensori bianconeri), ha dimostrato di saper palleggiare in faccia a chiunque e non arriverà certo a Torino per fare da vittima sacrificale. Se la Juventus non ritrova compattezza, rischia di soffrire maledettamente il possesso lariano. Tuttavia, l’orgoglio dei big e la spinta dello Stadium solitamente emergono nei momenti di crisi profonda. Con la Juve che ha subito 13 gol nelle ultime 4 uscite e una difesa sperimentale, è difficile immaginare un clean sheet. Allo stesso tempo, il Como concede molto e i bianconeri troveranno quasi certamente la via del gol. Non stupiscono, dunque, le quote molto alte relative ad un’eventuale vittoria della Signora: si può valutare la doppia chance esterna.

Le probabili formazioni di Juventus-Como

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Addai, Baturina; Douvikas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2