Pronostico Cesena-Spezia: vittoria ed esonero

Cesena-Spezia è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Roberto Donadoni è andato vicino all’esonero nel corso di questa settimana. Ma per il momento lo Spezia – sempre in zona retrocessione – ha deciso di dare fiducia al tecnico. Ovvio che una sconfitta contro il Cesena – che ci pare probabile – metterebbe la parola fine all’esperienza.

Non è riuscito, se non in qualche occasione, a dare quella scossa che serviva alla squadra l’ex commissario tecnico della Nazionale. Tant’è che l’esonero è stato davvero ad un passo, ad un certo punto della settimana quasi scontato. E invece la società ligure ha deciso di tenere duro (basterà?) per almeno un altro po’ di giorni. Ma in Emilia-Romagna, la situazione, è abbastanza complicata. Il Cesena, in piena lotta per i playoff, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite è alla ricerca di uno scatto importante in classifica. Anche in questo caso serve una botta di adrenalina, che solamente i tre punti possono portare.

Evidente che la situazione che si è venuta a creare non ha portato nessun beneficio a nessuno. Lo Spezia rischia la retrocessione in un’annata iniziata malissimo, e nessuno se lo aspettava, dopo aver sfiorato la Serie A l’anno scorso. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite è davvero poco per pensare ci possa essere uno scossone nel corso di questo weekend. Quindi vittoria, del Cesena, ed esonero, di Donadoni. Ci pare tutto scritto.

Come vedere Cesena-Spezia in diretta tv e in streaming

Cesena-Spezia in programma sabato alle 17:15, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Cesena è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su SportBet. Il segno GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Confermerà le proprie ambizioni europee il Cesena. Per lo Spezia, invece, l’incubo retrocessione rimarrà vivo.

Le probabili formazioni di Cesena-Spezia

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Amoran, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Olivieri, Cerri.

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Ruggero, Hristov, Beruatto; Sernicola, Comotto, Romano, Valoti, Aurelio; Skjellerup, Artistico.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0