Pronostico Carrarese-Monza: un carattere mai visto

Carrarese-Monza è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Due vittorie in casa nelle ultime tre. Entrambe arrivate in rimonta, contro formazioni campane. Vabbè, questo centra poco. Quello che invece è davvero evidente sotto gli occhi di tutti è il carattere del Monza, una squadra che sogna e crede nel ritorno immediato in Serie A. Visto pure, e non è sicuramente un dato di poco conto, che ha forse la rosa migliore di tutto il campionato rinforzata nella sessione invernale di mercato.

Al momento i brianzoli occupano però il terzo posto in classifica che non permetterebbe di andare direttamente nella massima serie. E sappiamo benissimo, pure, come i playoff siano quasi una lotteria. Un fattore complicato arrivare alla A tramite questo passaggio. Quindi la truppa di Bianco cercherà in tutti i modi di prendersi pure questi tre punti – piazzando in poche parole anche il settimo risultato utile di fila – per mettere pressione alle altre, per dimostrare di esserci. E magari chissà, superare qualcuna in classifica visto che il Frosinone, ad esempio, anticiperà a venerdì il suo impegno.

La Carrarese, lontana sia dalla zona playoff che da quella playout, è una squadra che non sta vivendo il proprio momento migliore, anzi. Parliamo di una società che viene da due sconfitte di fila che di fatto hanno fatto perdere in anticipo quelle che erano le speranze di andare agli spareggi promozione. Insomma, poche motivazioni anche se ancora manca molto. Motivazioni che ha da vendere il Monza. Oltre a qualità tecniche che mettono davanti una forbice pazzesca.

Come vedere Carrarese-Monza in diretta tv e in streaming

Carrarese-Monza in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Monza è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.10 su SportBet. Il segno GOL è 1.90 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La vittoria del Monza vale intorno alle due volte la posta nei vari bookmaker. Una quota che crediamo davvero altissima per quello che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Carrarese-Monza

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Oliana, Minucci; Zanon, Melegoni, Schiavi, Zuelli, Belloni; Rubino, Abiuso.

MONZA (3-5-2): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Ciurria, Pessina, Obiang, Hernani, Dentello-Azzi; Cutrone, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2