Pronostico Betis-Rayo Vallecano: stavolta non finisce pari

Betis-Rayo Vallecano è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Gli ultimi tre incroci tra queste due formazioni hanno regalato un pareggio. Stavolta, però, la partita non può in nessun modo finire con una X: in primis perché non serve a nessuno. Poi perché il Betis, forte di quattro vittorie nelle ultime cinque partite (quattro di fila in campionato) non si può permettere il lusso di un passo falso dopo una rimonta del genere.

Sì, perché la squadra di Pellegrini con i dodici punti conquistati nelle ultime quattro settimane ha ripreso la marcia verso una posizione Champions League, adesso distante solamente quattro punti. Gli andalusi, anche se non dovessero riuscire a centrare un posto nelle prime quattro, vogliono almeno difendere la partecipazione all’Europa League. Quindi hanno tutte le motivazioni che servono per vincere questa partita. Lo faranno? Alla domanda rispondiamo di sì, non solo per quello che è il momento che Antony e compagni stanno vivendo, ma anche per quello che è il sentimento del Rayo Vallecano, una squadra che lotta per la salvezza in maniera incredibile dilapidando nelle ultime giornate quello che era un margine che sembrava davvero importante. Eppure, delle prestazioni non all’altezza hanno cancellato tutto quello che di buono era stato fatto. E non ci sembra questo essere il momento della svolta.

Come vedere Betis-Rayo Vallecano in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Rayo Vallecano, gara valida per la venticinquesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Betis è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Cinque delle ultime sei vittorie del Betis sono arrivate con almeno due gol di scarto. Un segnale della forza della formazione di casa che non vuole fermare la propria corsa. Un’altra sfida, insomma, da vincere.

Le probabili formazioni di Betis-Rayo Vallecano

BETIS (4-2-3-1): Valles; Ruibal, Llorente, Natan, Rodriguez; Antony, Fornals, Roca, Fidalgo, Ezzalzouli; Bakambu.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, Perez; De Frutos.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0