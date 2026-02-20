Pronostici Serie B 21 febbraio ore 15:00: la capolista non può sbagliare

Serie B, riflettori puntati sul testa-coda tra Venezia e Pescara e sulla sfida tra il Palermo di Pippo Inzaghi e l’ostico Sudtirol. La Samp a caccia di conferme nella trasferta di Mantova.

Venezia 53, Frosinone 52 e Monza 51. Tre squadre racchiuse in soli due punti, con il Palermo di poco staccato che segue a quota 48. È bagarre ai piani alti della Serie B: nessuna, finora, riesce a prendere il largo o a dominare il campionato come fece lo scorso anno il Sassuolo. I lagunari, per il momento, guardano tutti dall’alto verso l’alto. Ma quando scenderanno in campo nel più classico dei testa-coda con il Pescara potrebbero essere stati già sorpassati dal Frosinone, di scena nell’anticipo del venerdì con l’Empoli allo “Stirpe”.

Giovanni Stroppa e i suoi uomini vengono dal roboante successo per 4-0 a Cesena. Quello che ci voleva per dimenticare l’inaspettato passo falso con il Modena, che aveva interrotto una lunghissima striscia di successi iniziata lo scorso dicembre. Il Venezia, miglior attacco della cadetteria con 50 gol segnati in 25 partite, ha dimostrato che il ko con i Canarini era solo un incidente di percorso. E la prossima vittima degli arancioneroverdi con ogni probabilità sarà il Delfino, sempre ultimo in classifica nonostante il ritorno al successo con l’Avellino (0-1) nell’ultimo turno. Gli abruzzesi, a -5 dai playout, non hanno ancora intenzione di arrendersi ma è assai improbabile che riescano a limitare i danni in laguna contro un attacco da urlo: il Venezia a nostro parere si imporrà con almeno due gol di scarto in una match da più di due reti complessive.

Non smentirà i bookmaker neppure il Palermo, favorito nella sfida casalinga con il Sudtirol. Pur essendo ancora imbattuti nel 2026, i ragazzi di Fabrizio Castori – ora più vicini ai playoff che alla zona retrocessione – potranno poco nella trasferta proibitiva del “Barbera”, dove i rosanero vincono ininterrottamente da ottobre. In Sicilia la squadra di Pippo Inzaghi non delude praticamente mai e dovrà continuare su questi ritmi se vuole restare attaccata al treno promozione diretta.

Le previsioni sulle altre partite

La Sampdoria continua a risalire la china: contro il Padova a Marassi è arrivata la terza vittoria nelle ultime 4 giornate. I blucerchiati, oltretutto, sono imbattuti da oltre un mese e grazie a questo rendimento si sono allontanati dalla zona rossa. La rivoluzione effettuata sul mercato, a quanto pare, ha funzionato. Gregucci e Foti adesso vanno a caccia di conferme contro una squadra pericolante come il Mantova, in piena zona playout dopo le due sconfitte di fila con Reggiana e Catanzaro. La striscia positiva della Samp non si interromperà ma è probabile che la porta difesa dal giovane Martinelli stavolta non rimarrà inviolata.

La vittoria di Cesena aveva illuso i tifosi del Bari: nelle quattro giornate successive i Galletti hanno raccolto un solo punto e, ad oggi, sarebbero retrocessi in Serie C. A Padova la squadra di Moreno Longo dovrà fare di tutto per non perdere e tenere accesa la fiammella della speranza. Difficile che assisteremo ad una sfida molto prolifica dal momento che anche i veneti sono alquanto traballanti.

Chiudiamo con Virtus Entella-Catanzaro: le Aquile hanno ripreso a volare grazie ad un calendario favorevole – tre vittorie di fila – ma il vero punto di forza dei liguri sono proprio le gare casalinghe, dove sfruttano le peculiarità del sintetico. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Serie B: possibili vincenti

Venezia (in Venezia-Pescara)

Palermo (in Palermo-Sudtirol)

La partita da almeno tre gol complessivi

Venezia-Pescara

Serie B: le partite da almeno un gol per parte

Mantova-Sampdoria

Virtus Entella-Catanzaro

La partita da meno di tre gol complessivi

Padova-Bari

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.74 su Sportbet. Il segno “Gol” in Entella-Catanzaro è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Sportbet.

