Pronostici Sassuolo-Verona: marcatore e tiri in porta

Sassuolo-Verona, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori dell’incontro, ecco tutte le dritte

A caccia di punti pesanti in ottica salvezza, il Verona fa visita al Sassuolo con la necessità di fare un altro balzo in classifica. Nonostante i propositi, però, i neroverdi hanno tutte le carte in regola per regalare un’altra gioia stagionale ai propri tifosi bissando il successo di Udine.

Contro una difesa ballerina e piuttosto compassata come quella degli scaligeri, l’attacco di Grosso ha i numeri e le caratteristiche per mettersi in mostra e trovare la via del gol; a cominciare da Pinamonti, frizzante nelle ultime uscite stagionali, ma non solo.

In un mosaico che si prospetta piuttosto variegato, comunque, questa volta la scelta ricade proprio sull’ex attaccante dell’Inter, chiamato a rinfoltire uno score realizzativo che al momento recita cinque reti complessive per un Expected Goal del 6.53.

Ad ogni modo la partita si prospetta frizzante e ricca di colpi di scena con tanti calciatori che dovrebbero trovare almeno una volta la via della porta. In primis Berardi, per il quale l’Over 1,5 tiri in porta plus rappresenta una soluzione molto più che intrigante; Sarr e Ismael Koné (quattro gol e ben otto tiri all’attivo) le scelte con cui chiudere il cerchio.

Pinamonti marcatore plus; Berardi Over 1,5 tiri in porta plus, Koné e Sarr Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,53 su Goldbet.