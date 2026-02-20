Pronostici Bundesliga 21 febbraio ore 15:30: la difesa “rinata” alla prova Allianz

Bundesliga, la cura Riera sta giovando all’Eintracht Francoforte. Ora la prova più complicata per le Adler, impegnate all’Allianz Arena contro il Bayern capolista.

L’anonimo settimo posto dell’Eintracht Francoforte non stupisce più di tanto se diamo uno sguardo alla voce “gol subiti”. Le Adler ne hanno incassati addirittura 46 in appena 22 giornate di Bundesliga e devono fare i conti con la seconda peggior difesa dopo quella del fanalino di coda Heidenheim, primo candidato alla retrocessione. Da due turni a questa parte, però, al timone dei rossoneri c’è lo spagnolo Albert Riera, interessante allenatore che si è messo in mostra lo scorso anno con il Celje, club sloveno condotto fino ai quarti di finale della Conference League.

Con lui alla guida il trend si è invertito: nelle ultime due partite l’Eintracht ha subito solamente un gol (su rigore) ed i suoi avversari, Union Berlino e Borussia Monchengladbach, hanno tirato complessivamente 32 volte verso la porta difesa da Kaua Santos, con gli uomini di Riera che hanno di fatto concesso una sola grande occasione.

Solidità che in questo fine settimana verrà messa alla prova dall’attacco atomico del Bayern Monaco, che di gol ne ha già segnati ben 82. I bavaresi non hanno rivali credibili, l’abbiamo detto più volte, sebbene il Borussia Dortmund stia facendo di tutto per evitare che il campionato venga archiviato già in inverno (i gialloneri sono a -6).

Il problema è che la corazzata di Vincent Kompany, al di là di qualche fisiologico passo falso, non dà segnali di cedimento. Nello scorso weekend Goretzka e una doppietta del solito Kane hanno abbattuto il Werder Brema (0-3), regalando al tecnico belga la terza vittoria di fila. L’Eintracht targato Riera, in ogni caso, potrebbe rivelarsi una bella gatta da pelare per il Bayern Monaco. Lo dicono anche i numeri: dall’inizio della stagione 2019-20, nessuna squadra ha battuto i bavaresi più spesso dell’Eintracht Francoforte (4 volte). Nello stesso periodo, le Adler hanno anche segnato più gol di qualsiasi altra squadra contro i campioni di Germania in carica (22 in 13 partite). La sensazione è che riusciranno a limitare i danni anche stavolta, segnando almeno una rete all’Allianz Arena.

Le previsioni sulle altre partite

In settimana si è allungata la striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen, che si è aggiudicato l’andata dello spareggio di Champions League contro l’Olympiacos. Nel Pireo le Aspirine hanno dettato legge vincendo 2-0 ed ipotecando il passaggio del turno. Indubbiamente un buon momento per la squadra di Kasper Hjulmand, sesta in classifica ma a soli tre punti dallo Stoccarda quarto.

L’allenatore danese è riuscito a blindare la difesa. Da fine gennaio il Leverkusen ha collezionato cinque clean sheet. La retroguardia dei rossoneri dovrebbe reggere anche nella trasferta di Berlino contro l’Union, squadra che non ha ancora vinto un match ufficiale nel 2026 e che ha il secondo peggior attacco tra le prime 10 in classifica.

L’Hoffenheim, sorpresa di questa Bundesliga, sabato scorso ha dimostrato che il 5-1 di Monaco di Baviera è stato solo un incidente di percorso. Il club di Sinsheim è tornato immediatamente a vincere (3-0 al Friburgo), consolidando il terzo posto. Ci sono buone possibilità che Kramaric e compagni facciano punti anche a Colonia: non è un caso che negli ultimi 6 scontri tra queste due squadre, quella che giocava in casa non è mai riuscita a vincere.

Continua rischiare grosso infine il Wolfsburg, appena un punto sopra la zona retrocessione. I Lupi, a secco di successi nelle ultime 5 giornate dovranno fare attenzione all’Augsburg: i bavaresi nel girone di ritorno hanno totalizzato 10 punti su 15 disponibili ma in trasferta zoppicano (solo 2 vittorie su 10).

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Eintracht Francoforte)

Wolfsburg o pareggio (in Wolfsburg-Augsburg)

La partita da almeno tre gol complessivi

Colonia-Hoffenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Colonia-Hoffenheim

Wolfsburg-Augsburg

La partita da meno di tre gol complessivi

Union Berlino-Bayer Leverkusen

