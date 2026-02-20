I pronostici di venerdì 20 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 20 febbraio, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori

La ventiseiesima giornata di Serie A inizia con l’anticipo che mette di fronte Sassuolo e Verona. I padroni di casa con una vittoria avrebbero la possibilità di chiudere definitivamente i conti per la salvezza e avvicinare addirittura la zona Europa con grande tranquillità, mentre gli ospiti sono crollati nell’ultimo periodo.

I pronostici di venerdì 20 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

 

Stavolta il Verona dopo l’ennesimo mercato di gennaio in cui ha perso pezzi pregiati (stavolta Giovane passato al Napoli), non sembra in grado di risorgere e centrare un’altra salvezza miracolosa.

I pronostici sulle altre partite

Una squadra che invece ha saputo risollevarsi rapidamente in classifica, allontandando una retrocessione che a un certo punto appariva quasi inevitabile, è il Mainz in Bundesliga. Nonostante la sconfitta netta patita in casa del Borussia Dortmund, il Mainz, ha ancora due punti di vantaggio sulla zona play-out, avendo raccolto 15 dei suoi 21 punti in Bundesliga nelle ultime nove partite sotto la guida del nuovo allenatore Urs Fischer (4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte).

L’Amburgo, imbattuto da cinque partite e vincente 4-0 all’andata, può impensierire il Mainz che però dovrebbe dare seguito alla serie positiva interna col nuovo allenatore ed evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare.

Vittoria casalinga alla portata nella Liga spagnola per l’Athletic Bilbao contro l’Elche: le ultime due vittorie hanno riportato fiducia, mentre gli ospiti arrivano a questa sfida con una serie di sette partite senza successi.

Pronostici: la scelta del Veggente

1X + OVER 1,5 in Mainz-Amburgo, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

  • ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Elche, Liga, ore 21:00)
  • SASSUOLO (in Sassuolo-Verona, Serie A, ore 20:45)
  • FROSINONE O PAREGGIO (in Frosinone-Empoli, Serie B, ore 20:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Willem II-Vitesse, Eerste Divisie, ore 20:00
  • De Graafschap-Jong FC Utrecht, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Dordrecht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • VVV-Venlo-TOP Oss, Eerste Divisie, ore 20:00
  • Brest-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45
  • Mainz-Amburgo, Bundesliga, ore 20:30
Il “clamoroso”

1 + GOL in Frosinone-Empoli, Serie B, ore 20:30

 

