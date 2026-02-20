I pronostici di venerdì 20 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 20 febbraio, in campo Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1 più altri campionati minori

La ventiseiesima giornata di Serie A inizia con l’anticipo che mette di fronte Sassuolo e Verona. I padroni di casa con una vittoria avrebbero la possibilità di chiudere definitivamente i conti per la salvezza e avvicinare addirittura la zona Europa con grande tranquillità, mentre gli ospiti sono crollati nell’ultimo periodo.

Stavolta il Verona dopo l’ennesimo mercato di gennaio in cui ha perso pezzi pregiati (stavolta Giovane passato al Napoli), non sembra in grado di risorgere e centrare un’altra salvezza miracolosa.

I pronostici sulle altre partite

Una squadra che invece ha saputo risollevarsi rapidamente in classifica, allontandando una retrocessione che a un certo punto appariva quasi inevitabile, è il Mainz in Bundesliga. Nonostante la sconfitta netta patita in casa del Borussia Dortmund, il Mainz, ha ancora due punti di vantaggio sulla zona play-out, avendo raccolto 15 dei suoi 21 punti in Bundesliga nelle ultime nove partite sotto la guida del nuovo allenatore Urs Fischer (4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte).

L’Amburgo, imbattuto da cinque partite e vincente 4-0 all’andata, può impensierire il Mainz che però dovrebbe dare seguito alla serie positiva interna col nuovo allenatore ed evitare quanto meno la sconfitta in una partita in cui i gol non dovrebbero mancare.

Vittoria casalinga alla portata nella Liga spagnola per l’Athletic Bilbao contro l’Elche: le ultime due vittorie hanno riportato fiducia, mentre gli ospiti arrivano a questa sfida con una serie di sette partite senza successi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Mainz-Amburgo, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

ATHLETIC BILBAO (in Athletic Bilbao-Elche, Liga, ore 21:00)

(in Athletic Bilbao-Elche, ore 21:00) SASSUOLO (in Sassuolo-Verona, Serie A, ore 20:45)

(in Sassuolo-Verona, ore 20:45) FROSINONE O PAREGGIO (in Frosinone-Empoli, Serie B, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Willem II-Vitesse , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 De Graafschap-Jong FC Utrecht , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Dordrecht-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

VVV-Venlo-TOP Oss , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Brest-Marsiglia , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Mainz-Amburgo, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 12.90 GOLDBET ; 14.16 SPORTBET; 12.90 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Frosinone-Empoli, Serie B, ore 20:30