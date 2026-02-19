Pronostico West Ham-Bournemouth: continua il sogno salvezza

West Ham-Bournemouth è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Si è ripreso il West Ham nel corso delle ultime settimane. E adesso sogna, letteralmente, di prendersi una salvezza che ad un certo punto dell’annata sembrava utopia. I quattro risultati positivi nelle ultime cinque partite hanno ridato speranze ai padroni di casa che contro il Bournemouth vedono da vicino la possibilità di altri tre punti.
Sì, da vicino perché la squadra ospite ormai ha poco da chiedere alla propria stagione. Non solo ha toccato quota 37 punti, quindi una salvezza ormai acquisita, ed è anche troppo distante da quelle squadre che lottano per un posto europeo. Insomma, nelle prossime uscite gli ospiti cercheranno di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili e arrivare alla fine dell’anno, ma sotto il profilo delle motivazioni ne avranno poche, a differenza del West Ham che adesso si trova a tre soli punti dal Nottingham, in piena crisi, e che ha pure cambiato allenatore nel corso di questi giorni.
Una resurrezione vera e propria quella del West Ham, una resurrezione che potrebbe davvero portare a qualcosa di unico. Perché come spiegato prima la salvezza ad un certo punto non sembrava nemmeno potesse essere contemplata nei pensieri dei padroni di casa che, per non dare nulla per scontato, hanno deciso pure di intervenire sul mercato e quindi provarci. E al momento stanno arrivando i risultati. E un altro arriverà nella tarda serata di sabato.
Come vedere West Ham-Bournemouth in diretta tv e in streaming
La sfida West Ham-Bournemouth è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del West Ham è quotata 2.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.42 su Lottomatica.
Il pronostico
Nonostante tutto il Bournemouth almeno una rete la dovrebbe trovare. Quindi, dentro un match da almeno tre reti complessive occhio alla vittoria del West Ham che continuerà a lottare per la salvezza.
Le probabili formazioni di West Ham-Bournemouth
WEST HAM (4-4-1-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Potts, Summerville; Fernandes; Castellanos.
BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scotti, Toth; Rayan, Christie, Adli; Evanilson.