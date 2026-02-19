Pronostico West Ham-Bournemouth: continua il sogno salvezza

West Ham-Bournemouth è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Si è ripreso il West Ham nel corso delle ultime settimane. E adesso sogna, letteralmente, di prendersi una salvezza che ad un certo punto dell’annata sembrava utopia. I quattro risultati positivi nelle ultime cinque partite hanno ridato speranze ai padroni di casa che contro il Bournemouth vedono da vicino la possibilità di altri tre punti.

Sì, da vicino perché la squadra ospite ormai ha poco da chiedere alla propria stagione. Non solo ha toccato quota 37 punti, quindi una salvezza ormai acquisita, ed è anche troppo distante da quelle squadre che lottano per un posto europeo. Insomma, nelle prossime uscite gli ospiti cercheranno di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili e arrivare alla fine dell’anno, ma sotto il profilo delle motivazioni ne avranno poche, a differenza del West Ham che adesso si trova a tre soli punti dal Nottingham, in piena crisi, e che ha pure cambiato allenatore nel corso di questi giorni.

Una resurrezione vera e propria quella del West Ham, una resurrezione che potrebbe davvero portare a qualcosa di unico. Perché come spiegato prima la salvezza ad un certo punto non sembrava nemmeno potesse essere contemplata nei pensieri dei padroni di casa che, per non dare nulla per scontato, hanno deciso pure di intervenire sul mercato e quindi provarci. E al momento stanno arrivando i risultati. E un altro arriverà nella tarda serata di sabato.