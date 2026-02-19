Pronostico Mainz-Amburgo: quattro sberle da dimenticare

Mainz-Amburgo è una partita valida della ventitreesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La pesante sconfitta di Dortmund ha riportato sulla terra i tifosi del Mainz. Di fronte a una prestazione monstre da parte del Borussia, venerdì scorso la squadra di Urs Fischer non è riuscita a limitare i danni ed è stata spazzata via 4-0. I gialloneri, già nel primo tempo, avevano di fatto chiuso i conti tornando negli spogliatoi in vantaggio di tre gol.

Al Signal Iduna Park è dunque terminata la striscia vincente dei Nullfunfer, completamente rinati sotto la nuova guida tecnica. Il ko con gli uomini di Niko Kovac, infatti, è solo il secondo da quando si è tornati a giocare dopo la sosta natalizia: nelle ultime sette giornate di Bundesliga il Mainz si è arreso solo a Colonia e Dortmund, facendo registrare anche quattro vittorie (ben tre di fila) e un pareggio. Rendimento che appare strepitoso se confrontato alla prima parte di stagione dei biancorossi, trascorsa spesso in fondo alla classifica e con il rischio retrocessione sempre incombente. Nessun dramma, quindi, se ogni tanto arriva qualche “scoppola” contro una squadra oggettivamente superiore come il Borussia. Per la salvezza ci sarà da battagliare: in questo momento il Mainz ha soltanto due punti di vantaggio sulla terzultima e non può considerarsi fuori dalla bagarre.

Resta da capire come I Nullfunfer reagiranno psicologicamente alla debacle del Westfalenstadion. L’Amburgo, che in classifica ha 4 punti in più, metterà alla prova la compagine di Fischer.

Gli anseatici non perdono da oltre un mese e si stanno tenendo alla larga dalla zona retrocessione. Sono molto solidi: dopo tre pareggi di fila, tra cui un miracoloso 2-2 con il Bayern Monaco, la squadra di Merlin Polzin ne ha vinte due consecutivamente, battendo prima l’Heidenheim a domicilio (0-2) e poi spuntandola sull’Union Berlino al termine di un pirotecnico 3-2. Insieme al Borussia Dortmund l’Amburgo è l’unico ancora imbattuto nel girone di ritorno. Polzin, ad ogni modo, a Magonza dovrà fare a meno di uno dei protagonisti di questa cavalcata, lo squalificato Vuskovic.

Come vedere Mainz-Amburgo in diretta tv e streaming

La sfida tra Mainz e Amburgo, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet. Il segno “Multigol 2-4” è quotato invece a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet.

Il pronostico

Il Mainz ha cambiato marcia con Fischer, ma la “scoppola” rimediata a Dortmund potrebbe aver lasciato qualche scoria psicologica in una difesa che sembrava aver trovato solidità. La sfida contro l’Amburgo è un esame di maturità: gli anseatici sono imbattuti nel girone di ritorno e arrivano da due vittorie che ne hanno esaltato la fase offensiva. Se il Mainz deve guardarsi le spalle (solo +2 sulla zona playout), l’Amburgo vola sulle ali dell’entusiasmo, trascinato dai risultati contro le big (il pareggio col Bayern ha dato una consapevolezza enorme). L’assenza dello squalificato Vuskovic potrebbe però aprire qualche varco nella retroguardia di Polzin. Ci aspettiamo una gara dove nessuna delle due si accontenterà del pareggio, con il Mainz obbligato a fare punti e l’Amburgo pronto a colpire in ripartenza. Entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Mainz-Amburgo

MAINZ (3-5-2): Batz; Posch, Kohr, Potulski; da Costa, Jae-sung Lee, Sano, Amiri, Mwene; Silas, Tietz.

AMBURGO (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo, Elfadli, Torunarigha; Jatta, Remberg, Vieira, Muheim; Königsdörffer, Glatzel, Otele.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1