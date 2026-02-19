Pronostico Lens-Monaco: non mollano la vetta

Lens-Monaco è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Il Lens ha sfruttato nel migliore dei modi la sconfitta della scorsa settimana del Psg, andando a vincere sul campo del Paris FC e riprendendosi la testa della classifica del massimo campionato francese. E di certo in questo momento i padroni di casa non hanno nessuna intenzione di mollarla.
E riusciranno ad avere la meglio sul Monaco per una serie di motivi che adesso vi andiamo a spiegare. Il primo è appunto il momento che i padroni di casa stanno vivendo: si arriva a questo appuntamento forti di quattro vittorie consecutive. Il secondo è appunto il momento degli ospiti, colpiti dal PSG in Champions League nel mezzo della settimana (3-2 il finale) con una minima possibilità di giocarsela ancora nel ritorno previsto mercoledì prossimo. E alla fine è questa serie di impegni ravvicinati che costringe il Monaco – che in generale come detto non se la passa benissimo – a pensare alla rimonta. Perché sarebbe una delle pochissime soddisfazioni che possono arrivare nel corso di questa stagione vissuta fino ad oggi sulle montagne russe. E il Lens, invece, è in alto a queste montagne, e da lassù vede tutto nel migliore dei modi e lassù ci vuole restare. Ecco perché crediamo che la capolista rimarrà tale almeno per un’altra settimana. Poi si vedrà
Come vedere Lens-Monaco in diretta tv e in streaming
Lens-Monaco è in programma sabato alle 17. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lens è quotata 1.66 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.45 su Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
In una partita che per i motivi spiegati prima vinceranno i padroni di casa, crediamo che il Monaco almeno una rete la possa trovare. Quindi ci aspettiamo tra le altre cose anche un match da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Lens-Monaco
LENS (3-4-2-1): Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Thomasson, Sangare, Udol; Thauvin, Said; Edouard.
MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Fati, Adingra; Biereth.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1