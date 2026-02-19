Pronostico Lens-Monaco: non mollano la vetta

Lens-Monaco è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Lens ha sfruttato nel migliore dei modi la sconfitta della scorsa settimana del Psg, andando a vincere sul campo del Paris FC e riprendendosi la testa della classifica del massimo campionato francese. E di certo in questo momento i padroni di casa non hanno nessuna intenzione di mollarla.

E riusciranno ad avere la meglio sul Monaco per una serie di motivi che adesso vi andiamo a spiegare. Il primo è appunto il momento che i padroni di casa stanno vivendo: si arriva a questo appuntamento forti di quattro vittorie consecutive. Il secondo è appunto il momento degli ospiti, colpiti dal PSG in Champions League nel mezzo della settimana (3-2 il finale) con una minima possibilità di giocarsela ancora nel ritorno previsto mercoledì prossimo. E alla fine è questa serie di impegni ravvicinati che costringe il Monaco – che in generale come detto non se la passa benissimo – a pensare alla rimonta. Perché sarebbe una delle pochissime soddisfazioni che possono arrivare nel corso di questa stagione vissuta fino ad oggi sulle montagne russe. E il Lens, invece, è in alto a queste montagne, e da lassù vede tutto nel migliore dei modi e lassù ci vuole restare. Ecco perché crediamo che la capolista rimarrà tale almeno per un’altra settimana. Poi si vedrà

