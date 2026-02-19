Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: l’obiettivo è limitare i danni

Jagiellonia-Fiorentina è una partita valida per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Per questa Fiorentina, ancora impantanata in zona retrocessione, la Conference League rischia di essere una pericolosa distrazione. I viola ad inizio anno avevano ambizioni completamente diverse ma oggi le priorità sono altre. Un peccato, dal momento che l’edizione 2025-26 della terza competizione continentale, a giudicare dai nomi delle squadre partecipanti, appariva oggettivamente “abbordabile”. Forse solo il Crystal Palace, che peraltro si è indebolito nel mercato invernale, può vantare la stessa profondità della rosa dei gigliati. D’altronde, basta dare un’occhiata al monte ingaggi per accorgersene.

In campo però non vanno i soldi, né il blasone. E la realtà ci dice che la Viola ha deluso le aspettative anche in Conference, al punto da essere costretta a giocare gli spareggi per accedere agli ottavi.

Nella League Phase la Fiorentina ha fatto registrare tre vittorie (Sigma Olomouc, Rapid Vienna e Dinamo Kiev) ed altrettante sconfitte (Mainz, AEK Atene e Losanna), chiudendo addirittura quindicesima.

Un rendimento altalenante nonostate avversari alla portata, che però non sorprende più di tanto se teniamo conto delle incredibili e inaspettate tribolazioni con cui De Gea e compagni stanno facendo i conti da inizio campionato. Partita per conquistare un posto per l’Europa che conta, la Fiorentina si ritrova impelagata nella lotta salvezza e la sensazione è che dovrà battagliare fino alla fine per mantenere la categoria. Dall’arrivo di Paolo Vanoli, in ogni caso, qualche miglioramento c’è stato rispetto alla prima parte di stagione. La continuità resta un problema e la difesa imbarca troppi gol (neanche un clean sheet nelle ultime 8 gare), ma la Viola a differenza dello scorso autunno ha ritrovato compattezza e fiducia nei propri mezzi. E nel singolo match più giocarsela con chiunque.

Polacchi senza il bomber Pululu

Sabato scorso i gigliati sono tornati a vincere facendo il colpaccio a Como (1-2) aggiudicandosi un match che li vedeva nettamente sfavoriti. Vittoria fondamentale per restare attaccati alle altre dirette concorrenti: il Lecce ha vinto ed è rimasto a +3 ma alla stessa distanza adesso ci sono altre due squadre, Genoa e Cremonese.

Prima del derby con il Pisa, che è anche uno scontro diretto, la Fiorentina sarà di scena nella fredda Polonia per sfidare lo Jagiellonia nell’andata del playoff di accesso agli ottavi. I polacchi sono ormai una realtà di questa competizione – lo scorso anno arrivarono fino ai quarti – e nella League Phase hanno incassato solo una sconfitta in sei partite, perdendo in casa con il Rayo Vallecano. In campionato sono primi in classifica con due punti di vantaggio sulla seconda. Forse distratti dall’imminente sfida di coppa, tuttavia, nel weekend non sono andati al di là di un pareggio a reti bianche con il Cracovia.

Il tecnico giallorosso Adrian Siemieniec nella gara d’andata dovrà fare a meno del suo cannoniere, il centravanti congolese Pululu (5 gol in Conference), che è squalificato. Dall’altro lato, Vanoli farà turnover pensando al Pisa: convocati ben 8 giocatori della Primavera. In porta dovrebbe giocare Lezzerini, in difesa invece si rivedranno Fortini, Comuzzo, Gosens ed il giovane terzino classe 2006 Balbo. Fagioli in panchina, mentre a centrocampo avrà una chance l’ex Bologna Fabbian. In attacco tocca a Piccoli.