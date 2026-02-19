Pronostico Frosinone-Empoli: in testa per una notte

Frosinone-Empoli è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sei partite senza vittorie e una classifica complicatissima. Ultime due uscite, in trasferta, con sei punti portati a casa. Il Frosinone di Alvini è una squadra in forma, molto più in forma dell’Empoli di Dionisi, che nell’anticipo di venerdì sera rischia grosso, di nuovo.

I toscani non sono mai riusciti nel corso di questa annata a trovare il giusto equilibrio. Niente di niente. Poche soddisfazioni e tantissimi bocconi amari da mandare giù. Una situazione che non era preventivabile all’inizio dell’anno come non si poteva di certo immaginare che i ciociari in questo momento fossero secondi in classifica alle spalle solamente del Venezia. E di un solo punto. Ed è stata proprio la partita contro i liguri, persa in casa, a fare capire che se la possono davvero giocare con tutti. Perché è stata una sconfitta immeritata e quella rabbia è venuta fuori andando a vincere prima ad Avellino e poi a La Spezia. E adesso è arrivato il momento di tornare a vincere anche in casa e per una notte andare in testa alla classifica mettendo pressione a tutte le altre. Anche perché il fattore campo negli ultimi quattro incroci ha fatto la differenza: due pareggi e due affermazioni di chi giocava in casa. E il Frosinone in questo momento sta troppo bene per non far continuare questa scia.

Come vedere Frosinone-Empoli in diretta tv e in streaming

Frosinone-Empoli in programma venerdì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su SportBet. Il segno GOL è 1.68 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Frosinone vincente, pochi dubbi. Match da almeno tre reti complessive. E occhio che i ciociari potrebbero anche sbloccare la partita nella prima parte di gara.

Le probabili formazioni di Frosinone-Empoli

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Cittadini, Calvani, Bracaglia; Calo, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Curto, Lovato, Obaretin; Candela, Magnino, Degli Innocenti, Ignacchiti, Elia; Shpendi, Nasti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1