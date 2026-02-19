Pronostico Chelsea-Burnley: assalto al quarto posto

Chelsea-Burnley è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Ha fatto bene, Rosenior, nuovo tecnico del Chelsea, fino al momento. Certo, rimane la macchia del pareggio interno contro il Leeds che un poco le cose le ha complicate, ma i Blues rimangono in corsa per il quarto posto che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. E non è una cosa da poco conto.
Dopo il semplice passaggio del turno contro l’Hull City in Fa Cup, a Stamford Bridge arriva un Burnley umiliato in casa la scorsa settimana dal Mansfield, una squadra di League One, che ha fatto il colpaccio. Certo, tutti qui potremmo pensare che le energie di questa squadra sono tutte rivolte verso il campionato con una salvezza (complicata) ancora da conquistare. Ma da qui a pensare che si possa perdere in questo modo contro una formazione di quarta serie ce ne passa.
Per gli ospiti è il momento più complicato dell’anno, in pratica. E con quale forze si può pensare di uscire indenni da un campo complicato come quello del Chelsea? Diciamo che non possono bastare in questo caso quelli che sono i buoni propositi. Servirebbe qualcosa di importante sotto l’aspetto tecnico – e non ci sono le basi – e anche sotto l’aspetto caratteriale, ma abbiamo visto la fragilità degli ospiti nel corso dell’anno. Si prospetta, quindi, un fine settimana semplice per il Chelsea che almeno fino a domenica sarà al quarto posto in classifica, in attesa del Manchester United.
Come vedere Chelsea-Burnley in diretta tv e in streaming
La sfida Chelsea-Burnley è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Chelsea è quotata 1.22 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Sulla vittoria del Chelsea non crediamo ci possano essere discussioni di sorta. Come non crediamo ci possano essere discussioni sul fatto che i Blues la sbloccheranno già nel primo tempo. Gara semplice per i padroni di casa, da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Chelsea-Burnley
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Estevao; Joao Pedro.
BURNLEY (3-4-2-1): Dubravka; Laurent, Esteve, Worrall; Walker, Ugochukwu, Mejbri, Humprehys; Edwards, Anthony; Flemming.