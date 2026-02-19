Pronostico Brest-Marsiglia: nella confusione un’altra amarezza

Brest-Marsiglia è una partita della ventitreesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Manca ancora l’allenatore, al Marsiglia, dopo l’addio di De Zerbi. Una scelta, nel momento in cui andiamo online, non è arrivata, anche perché sono stati dei giorni complicati con l’addio anche del direttore sportivo Benatia che poi è tornato sui suoi passi e avrà pieni poteri fino alla fine della stagione. Ma a chi giova questa situazione?

Evidente che alla domanda la risposta è una sola, a nessuno. E i problemi che hanno avuto i marsigliesi nel corso dell’ultimo periodo si sono visti anche sabato scorso quando in vantaggio di due gol in casa, hanno subito una rimonta che ha fatto scivolare la squadra al quarto posto. Anzi, a dire il vero ha fatto allungare il Lione di Fonseca, lui sì che sta vivendo un momento magico.

E il Brest, ne potrebbe approfittare, anche per non perdere. I bretoni, che sono distanti dieci punti dalla zona rossa della classifica hanno ormai raggiunto la salvezza ma qualora dovessero vincerne un paio di fila, si potrebbero anche fare sotto per un posto europeo. Mettiamolo in chiaro, è assai complicato. Ma sarebbe comunque importante dare continuità alla striscia aperta di tre risultati utili di fila. Visto quello che sta succedendo dentro la formazione ospite, allora crediamo si possa fare.

Come vedere Brest-Marsiglia in diretta tv e in streaming