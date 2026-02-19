Pronostico Brentford-Brighton: altra mazzata prima dell’esonero

Brentford-Brighton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione di Hurzeler, allenatore del Brighton. Una posizione a rischio e una sconfitta sul campo del Brentford potrebbe mettere la parola fine all’esperienza.
Trentuno punti in classifica, per gli ospiti, che fino a pochi anni fa erano in Europa, sono troppi pochi per pensare di tenere un tecnico che ha un ruolino di marcia poco invidiabile. E che nelle ultime cinque ha perso quattro volte – un solo pareggio – e che ha visto settimana dopo settimana complicarsi una classifica che ad un certo punto era davvero serena. E invece niente di più sbagliato. Nonostante, comunque, il margine con quelle che stanno dietro c’è ed è anche abbastanza ampio, un’altra sconfitta vorrebbe dire addio quasi sicuro. E il Brentford, settimo, che sogna un posto Europa visto che la classifica glielo permette e visto che ormai, la salvezza, toccando quota 40 l’ha raggiunta, non crede ai proprio occhi.
Affrontare una squadra in difficoltà è sempre allettante soprattutto se viene da 4 risultati utili di fila tra i quali il pareggio contro l’Arsenal e il semplice passaggio del turno in Fa Cup. Insomma, un’ultima mazzata prima dell’addio. Non ci sono possibilità che questa sfida possa finire in maniera diversa.
Come vedere Brentford-Brighton in diretta tv e in streaming
La sfida Brentford-Brighton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Brentford è quotata 2.00 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.63 su Lottomatica.
Il pronostico
In nove trasferte in questa stagione il Brighton è andato sotto all’intervallo. Un segnale per il Brentford che, nonostante segni moltissimi gol dopo il minuto 75, potrebbe accelerare nel primo tempo e chiudere la pratica. La vittoria dei padroni di casa che vale due volte la posta è assolutamente da prendere.
Le probabili formazioni di Brentford-Brighton
BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleherer; Kayode, Ajer, van den Berg, Henry; Yarmolyuk, Janelt; Outtara, Jensen, Lewis-Potter, Thiago.
BRIGHTON (4-3-3): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Baleba, Gross; Gomez, Welbeck, Mitoma.