Pronostico Brentford-Brighton: altra mazzata prima dell’esonero

Brentford-Brighton è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Nelle ultime settimane si è parlato molto della situazione di Hurzeler, allenatore del Brighton. Una posizione a rischio e una sconfitta sul campo del Brentford potrebbe mettere la parola fine all’esperienza.

Trentuno punti in classifica, per gli ospiti, che fino a pochi anni fa erano in Europa, sono troppi pochi per pensare di tenere un tecnico che ha un ruolino di marcia poco invidiabile. E che nelle ultime cinque ha perso quattro volte – un solo pareggio – e che ha visto settimana dopo settimana complicarsi una classifica che ad un certo punto era davvero serena. E invece niente di più sbagliato. Nonostante, comunque, il margine con quelle che stanno dietro c’è ed è anche abbastanza ampio, un’altra sconfitta vorrebbe dire addio quasi sicuro. E il Brentford, settimo, che sogna un posto Europa visto che la classifica glielo permette e visto che ormai, la salvezza, toccando quota 40 l’ha raggiunta, non crede ai proprio occhi.

Affrontare una squadra in difficoltà è sempre allettante soprattutto se viene da 4 risultati utili di fila tra i quali il pareggio contro l’Arsenal e il semplice passaggio del turno in Fa Cup. Insomma, un’ultima mazzata prima dell’addio. Non ci sono possibilità che questa sfida possa finire in maniera diversa.