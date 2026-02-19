Pronostico Athletic Bilbao-Elche: non succedeva da agosto

Athletic Bilbao-Elche è una gara della venticinquesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Non succede dal mese di agosto che l’Athletic Bilbao riesca a vincere tre partite di fila nella Liga. E questo, infatti, ha portato i baschi ad avere una classifica molto diversa rispetto a quella che siamo stati abituati a vedere nel corso degli ultimi anni. Una situazione che comunque potrebbe essere diversa nella notte di venerdì, qualora dovesse arrivare una vittoria, ampiamente pronosticabile, contro l’Elche.

Tre punti per biancorossi di Valverde vorrebbero dire avvicinare in maniera sensibile il sesto posto in classifica che garantirebbe la possibilità il prossimo anno di giocare in Europa. Sarebbe importante, anche se non dalla porta principale, riuscire a timbrare il passaporto pure l’anno prossimo. L’occasione è davvero importante – e pare facile sulla carta – anche per quello che l’ultimo cammino degli ospiti, che nel corso delle ultime cinque partite non hanno mai vinto e che, inoltre, in questo lasso di tempo ne hanno perse tre. Che poi, tre, sono le sconfitte consecutive fuori casa di questa squadra che solamente nella Coppa del Re, contro avversarie di categoria inferiore, è riuscita a sorridere quando ha giocato lontana dalle mura amiche. E questo cammino esterno qualcosa vorrà pure dire.

Il pronostico

Terza vittoria di fila per il Bilbao contro un Elche che fuori casa non ha mai esultato nella Liga quest’anno. Tre punti di platino per i baschi che rilanceranno sensibilmente le proprie ambizioni europee.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Elche

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Areso, Paredes, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Gomez, N Williams; Guruzeta.

ELCHE (4-4-2): Dituro; Petrot, Chust, Bigas, Valera; Cepeda, Febas, Aguado, Tete Morente; Andre Silva, Rodriguez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1