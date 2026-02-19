Pronostico Aston Villa-Leeds: terzo posto blindato

Aston Villa-Leeds è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Contro un Leeds che ormai pare essere abbastanza lontano dalla zona retrocessione – ci sono sei punti e due squadre in mezzo – l’Aston Villa in casa non dovrebbe incontrare chissà quali problemi per prendersi una vittoria e blindare il terzo posto in classifica.

Sono cinque i punti di vantaggio che la truppa di Emery ha sul Manchester United quarto in classifica, sette sul Chelsea, che al momento è fuori dall’Europa che conta. Una situazione da gestire per il tecnico che sta sfornando un’altra stazione pazzesca. In questa squadra ha trovato il suo habitat naturale, quella zona di comfort che permette di fare delle cose straordinarie.

La scorsa settimana, contro il Newcastle – sempre in casa – è arrivata l’eliminazione dalla Fa Cup per i Villans. Una squadra che ultimamente qualche passaggio a vuoto tra le mura amiche ce lo ha avuto: tre sconfitte nelle ultime cinque interne non sono un grandissimo biglietto da visita, ma due di fila, comunque, non sono mai arrivate. Questa alternanza che c’è stata fino al momento ci spinge a dire che il Villa possa decisamente riuscire a prendersi una vittoria e infliggere, dopo quattro risultati utili di fila esterni, una sconfitta al Leeds che non si dovrà preoccupare più di tanto.