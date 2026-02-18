Pronostico Shkendija-Samsunspor: il GOL è succulento

Shkendija-Samsunspor è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

In questa Conference League moltissime squadre si ritrovano per la prima volta ad affrontare dei match di questo valore. Una è quella macedone dello Shkendija. Un passaggio del turno risicato, arrivato grazie alla differenza reti (un solo gol in positivo) ma accolto con la giusta gioia da una squadra che adesso, ovviamente, dovrebbe alzare il livello e che affronta una formazione turca in piena crisi e che viene da due sconfitte di fila.

Certo, se pensiamo al cammino del Sumsunspor in questa competizione, pensiamo ad una squadra che aveva fatto dieci punti nelle prime quattro partite e che poi, complici due sconfitte di fila, ha perso la possibilità di andare direttamente agli ottavi. Un peccato, ma come detto almeno all’inizio i turchi hanno fatto vedere buone cose. Chissà, magari le due debacle arrivate nel corso delle ultime settimane possono essere lette come un pensiero che andava verso questa partita. Di certo, in questo primo scontro diretto nella storia, anche per via del campionato che viene affrontato sono gli ospiti quelli favoriti.

C’è da superare, però, la difesa dello Shkendija che, nelle ultime quattro partite casalinghe, ha mantenuto la porta inviolata. Una formazione che concede poco (ma che non segna tantissimo soprattutto in Europa). E ci sentiamo quindi di escludere la possibilità che gli ospiti possano subire più di una rete, cosa successa nelle ultime due partite di Conference.

Come vedere Shkendija-Samsunspor in diretta tv e in streaming

La sfida Shkendija-Samsunspor, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gli ospiti partono leggermente avanti. E, per quello che vi abbiamo raccontato prima, potrebbe anche uscire il GOL. Quotato quasi a due volte la posta sicuramente è molto stuzzicante come cosa.

Le probabili formazioni di Shkendija-Samsunspor

SHKENDIJA (4-2-3-1): Gaye; Trumci, Fetai, Cake, Webster; Ramadani, Qaka; Spahiu, Zejnullai, Mazari; Ibraimi.

SAMSUNSPOR (4-2-3-1): Egribayat; Mendes, Van Drongelen, Satka, Gonul; Yuksel, Ntcham; Kayan, Holse, Ndiaye; Marius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2