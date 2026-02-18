Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincita

PAOK-Celta Vigo è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Si sono già incontrate in questa Europa League PAOK e Celta Vigo. E, ad avere la meglio, in casa, sono stati gli spagnoli che hanno vinto tre a uno dimostrando, in generale, di essere superiori. Ma da quel momento, e soprattutto analizzando quello che è l’ultimo periodo che stanno vivendo queste due formazioni, le cose sono abbastanza cambiate. E quindi, per i greci, c’è anche la possibilità di prendersi una mezza rivincita.

Pronostico PAOK-Celta Vigo
Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincita

Mezza, perché pensare che il PAOK possa prendersi l’intero malloppo – e quindi mettere la testa davanti – nonostante tutto ci pare complicato. Nel Celta ci sono uomini di qualità e di esperienza che in certe partite, vuoi o non vuoi, riescono comunque a tirare fuori il meglio. Ed è questa un’occasione importante, una di quelle dove fare la differenza conta tantissimo. Il momento per gli spagnoli è quello che è: cinque partite senza vittorie (tre le sconfitte) e una classifica che si è fatta complicata. A differenza di un PAOK che, onestamente, sta vivendo una situazione di forma fisica e mentale assai invidiabile: parliamo di una squadra che ha vinto tre gare nelle ultime cinque uscite e che anche contro l’AEK, nell’ultimo weekend, ha portato a casa un risultato positivo.

L’unica cosa che potrebbe essere la stessa, vedendo numeri e momenti, rispetto al match d’andata giocato alla seconda giornata, è il fatto che nel corso di questo match entrambe troveranno la via della rete. Sì, questa cosa non ci pare per niente azzardata. 

Come vedere PAOK-Celta Vigo in diretta tv e in streaming

Come vedere PAOK-Celta Vigo
Come vedere PAOK-Celta Vigo in diretta tv e in streaming

La sfida PAOK-Celta Vigo è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet  e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Mezza rivincita perché questo match potrebbe finire in pareggio. Ma quello che vi abbiamo raccontato prima, ci porta a dire che almeno un gol per squadra alla fine è quasi assicurato.

Le probabili formazioni di PAOK-Celta Vigo

PAOK (4-2-3-1): Pavlenka; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Camara; Chatsidis, Taison, Zivkovic; Mythou. 
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
