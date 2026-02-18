Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincita

PAOK-Celta Vigo è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico
Si sono già incontrate in questa Europa League PAOK e Celta Vigo. E, ad avere la meglio, in casa, sono stati gli spagnoli che hanno vinto tre a uno dimostrando, in generale, di essere superiori. Ma da quel momento, e soprattutto analizzando quello che è l’ultimo periodo che stanno vivendo queste due formazioni, le cose sono abbastanza cambiate. E quindi, per i greci, c’è anche la possibilità di prendersi una mezza rivincita.
Mezza, perché pensare che il PAOK possa prendersi l’intero malloppo – e quindi mettere la testa davanti – nonostante tutto ci pare complicato. Nel Celta ci sono uomini di qualità e di esperienza che in certe partite, vuoi o non vuoi, riescono comunque a tirare fuori il meglio. Ed è questa un’occasione importante, una di quelle dove fare la differenza conta tantissimo. Il momento per gli spagnoli è quello che è: cinque partite senza vittorie (tre le sconfitte) e una classifica che si è fatta complicata. A differenza di un PAOK che, onestamente, sta vivendo una situazione di forma fisica e mentale assai invidiabile: parliamo di una squadra che ha vinto tre gare nelle ultime cinque uscite e che anche contro l’AEK, nell’ultimo weekend, ha portato a casa un risultato positivo.
L’unica cosa che potrebbe essere la stessa, vedendo numeri e momenti, rispetto al match d’andata giocato alla seconda giornata, è il fatto che nel corso di questo match entrambe troveranno la via della rete. Sì, questa cosa non ci pare per niente azzardata.
Come vedere PAOK-Celta Vigo in diretta tv e in streaming
La sfida PAOK-Celta Vigo è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica.
-
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Mezza rivincita perché questo match potrebbe finire in pareggio. Ma quello che vi abbiamo raccontato prima, ci porta a dire che almeno un gol per squadra alla fine è quasi assicurato.
Le probabili formazioni di PAOK-Celta Vigo
PAOK (4-2-3-1): Pavlenka; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev, Camara; Chatsidis, Taison, Zivkovic; Mythou.
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Carreira; Jutgla, Iglesias, Swedberg.