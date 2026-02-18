Pronostico PAOK-Celta Vigo: una mezza rivincita

PAOK-Celta Vigo è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Si sono già incontrate in questa Europa League PAOK e Celta Vigo. E, ad avere la meglio, in casa, sono stati gli spagnoli che hanno vinto tre a uno dimostrando, in generale, di essere superiori. Ma da quel momento, e soprattutto analizzando quello che è l’ultimo periodo che stanno vivendo queste due formazioni, le cose sono abbastanza cambiate. E quindi, per i greci, c’è anche la possibilità di prendersi una mezza rivincita.

Mezza, perché pensare che il PAOK possa prendersi l’intero malloppo – e quindi mettere la testa davanti – nonostante tutto ci pare complicato. Nel Celta ci sono uomini di qualità e di esperienza che in certe partite, vuoi o non vuoi, riescono comunque a tirare fuori il meglio. Ed è questa un’occasione importante, una di quelle dove fare la differenza conta tantissimo. Il momento per gli spagnoli è quello che è: cinque partite senza vittorie (tre le sconfitte) e una classifica che si è fatta complicata. A differenza di un PAOK che, onestamente, sta vivendo una situazione di forma fisica e mentale assai invidiabile: parliamo di una squadra che ha vinto tre gare nelle ultime cinque uscite e che anche contro l’AEK, nell’ultimo weekend, ha portato a casa un risultato positivo.

L’unica cosa che potrebbe essere la stessa, vedendo numeri e momenti, rispetto al match d’andata giocato alla seconda giornata, è il fatto che nel corso di questo match entrambe troveranno la via della rete. Sì, questa cosa non ci pare per niente azzardata.