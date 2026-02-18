Pronostico Panathinaikos-Viktoria Plzen: Benitez fa ancora la differenza

Panathinaikos-Viktoria Plzen è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Da quando Rafa Benitez si è seduto sulla panchina dei greci del Panathinaikos, questa squadra in Europa non ha perso mai: due vittorie e tre pareggi hanno permesso di chiudere in maniera dignitosa il girone e di giocarsi il tutto per tutto contro una squadra già affrontata nella prima fase di questa competizione. Sempre in Grecia è finita zero a zero.

Gli ospiti sono andati, era l’11 dicembre, sotto di un uomo poco dopo le mezz’ora: e quindi è partito un vero e proprio assalto con 20 tiri totali, oltre il 70% di possesso palla, e una sfortuna che Benitez spera possa girare dalla propria parte in questo match. Come detto i greci sono una squadra che ha fatto cose buone con lo spagnolo alla guida anche se in campionato nell’ultimo periodo non tutto è andato come si sperava. A differenza degli ospiti che si presentano con quattro vittorie di fila.

Ma questo non vuole dire nulla, in questo momento. Il Pana ha le carte in regola per poterla vincere questa partita che sarà tutt’altro che spettacolare. Anche perché sette delle ultime otto partite dei padroni di casa si sono chiuse con meno di tre reti complessive. Un dato troppo importante, questo, per non essere preso in considerazione.