Pronostico Omonia Nicosia-Rijeka: primo tempo decisivo

Omonia-Rijeka è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Alla fine della fase a gironi queste due squadre sono state divise in classifica da un solo punto. Quindi è evidente che il livello più o meno è simile. Anche se il momento di forma, ad oggi, premierebbe i padroni di casa che hanno la voglia di ripetere il risultato, piazzato appunto contro il Rijeka, di moltissimi anni fa.

Era il 2006, ed era l’Europa League in una sfida a eliminazione diretta. E i padroni di casa, in un complessivo 4-3 finale, ebbero la meglio con annesso passaggio del turno. I croati del Rijeka, inoltre, non hanno mai battuto nella loro storia delle formazioni cipriote: 2 pareggi e una sconfitta e, come detto prima, non è che stiano vivendo un momento di forma straordinario, tutt’altro. Quindi ci sentiamo di dire che l’Omonia ha delle buone possibilità di prendersi una prima vittoria. Che non deciderà il passaggio del turno, mettiamolo in chiaro, quello si deciderà sicuramente la prossima settimana. Ma darà uno slancio ai padroni di casa.

Che hanno una caratteristica: nelle sei partite di Conference hanno segnato in totale cinque gol e, ben quattro di questi, sono stati messi a referto nel primo tempo.

Come vedere Omonia-Rijeka in diretta tv e in streaming

La sfida Omonia-Rijeka, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In una sfida con pochi gol l’Omonia dovrebbe riuscire a mettere la testa davanti in vista del match di ritorno. E per quelli che sono i dati dei ciprioti, non ci stupiremmo se il match venisse sbloccato nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Omonia-Rijeka

OMONIA (4-2-3-1): Fabiano; Dionkou, Coulibaly, Panayiotou, Balkovec; Chatzigiovannis, Eiting, Andreou, Semedo; Tankovic, Mmaee.

RIJEKA (3-4-2-1): Zlomsilic; Barisic, Majstorovic, Radeljic; Orec, Petrovic, Dantas, Lasickas; Fruk; Juric, Adu-Adjei.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0