Pronostico Ludogorets-Ferencvaros: alta tensione e gialli a manetta

Ludogorets-Ferencvaros è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Da quattordici anni di fila il Ludogorets in Patria vince il campionato, anche se quest’anno, nonostante le cinque vittorie consecutive piazzate dopo la fine della prima fase di EL, è secondo in classifica, e rischia grosso. Pensieri che inevitabilmente un poco toccano i padroni di casa che, però, contro il Ferencvaros, partono un poco avanti.

Sì, partono avanti nonostante gli ospiti solamente all’ultima giornata, e per via della sconfitta contro il Nottingham, non abbiano staccato il pass per gli ottavi di finale. Una situazione che non ha complicato gli obiettivi degli ospiti che si sono ripresi e hanno messo in casella tre vittorie di fila prima della sconfitta nello scorso fine settimana. Una gara tra due squadre che vivono comunque dei momenti positivi. E che anche sotto l’aspetto della tigna hanno fatto vedere di essere pronte a giocarsela alla grandissima. Il Ferencvaros è una delle squadre che nel corso della prima fase di EL ha messo insieme tantissimi falli, una media di 15,8 a partita. Un numero che potrebbe portare, in una partita del genere, non solo a qualche ammonizione di troppo: crediamo che inoltre questa media si potrebbe davvero alzare.

Quindi non ci stupiremmo, come detto, di vedere un buon numero di cartellini, anche perché gli ospiti rischiano di perderla questa partita. Il Ludo ha le carte in regola per riuscire nel colpo grosso che permetterebbe di guardare con un certo ottimismo, anche se moderato, alla sfida della prossima settimana.