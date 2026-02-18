Pronostico Lille-Stella Rossa: è il momento della svolta

Lille-Stella Rossa è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L’ultima vittoria del Lille risale all’ultima giornata dell’Europa League, in casa contro il Friburgo. Da quel momento in poi i francesi non sono più riusciti a sorridere. Ma è arrivato il momento della svolta.

Parliamoci chiaro: Giroud e compagni hanno sì attraversato un momento negativo in quest’anno e stanno pagando con uno spareggio con la seconda gara in trasferta. Ma se andiamo ad analizzare quelle che sono le reali potenzialità di queste due formazioni, è evidente che il Lille sia superiore alla Stella Rossa. Che sì, ha pure dei giocatori importanti e che hanno fatto pure la storia delle loro squadre, ma che ormai sono sulla fase finale della loro carriera. Insomma, è arrivato senza dubbio il momento della svolta per i francesi.

E anche della rivincita, visto che nella quarta giornata di questa manifestazione Lille e Stella Rossa, a Belgrado, si sono già affrontate. Ed è stato Arnautovic (uno a zero il finale, su rigore) a decidere il match. Ora, la rivincita arriverà, ma sicuramente il discorso qualificazione rimarrà aperto. Ma almeno, la testa davanti, la metteranno i francesi in questo match.